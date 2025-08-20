https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/dunyanin-en-iyi-50-tuzlu-hamur-isi-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1098725084.html
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu. İlk sırada Sırp Böreği yer alırken, 'paçanga böreği' 8'inci sıraya oturdu, su böreği ise 39'uncu sıraya... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T17:10+0300
2025-08-20T17:10+0300
2025-08-20T17:36+0300
yaşam
börek
paçanga börek
su böreği
dünyanın en i̇yi 50 tuzlu hamur i̇şi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103839/44/1038394468_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_686db07026c52eaf0ae36877570de4d6.jpg
Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Sırbistan'a özgü 'Sırp böreği yer aldı. Türkiye'den ise yedi hamur işi listede yer aldı. Börekler ilk sıralara oturduTaste Atlas listesinde Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında. Türkiye'den hangi börekler listeye girdi?Türk yemekleri arasında paçanga böreği 8'inci sırada yer aldı. Sigara böreği 30'uncu sıraya yerleşirken 32'inci sırada ise kol böreği bulunuyor. Çiğ börek ise 33'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca listede Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-listede-turkiyeden-6-lezzet-var-1095557025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103839/44/1038394468_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_766248e9e0f13306c5ec1b2166d233e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi listesi, en iyi hamur işleri, türkiyenin en iyi hamur işleri, türkiyenin en iyi börekleri
dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi listesi, en iyi hamur işleri, türkiyenin en iyi hamur işleri, türkiyenin en iyi börekleri
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
17:10 20.08.2025 (güncellendi: 17:36 20.08.2025)
Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu. İlk sırada Sırp Böreği yer alırken, 'paçanga böreği' 8'inci sıraya oturdu, su böreği ise 39'uncu sıraya yerleşti.
Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Sırbistan'a özgü 'Sırp böreği yer aldı. Türkiye'den ise yedi hamur işi listede yer aldı.
Börekler ilk sıralara oturdu
Taste Atlas listesinde Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında.
Türkiye'den hangi börekler listeye girdi?
Türk yemekleri arasında paçanga böreği 8'inci sırada yer aldı. Sigara böreği 30'uncu sıraya yerleşirken 32'inci sırada ise kol böreği bulunuyor. Çiğ börek ise 33'üncü sırada yer alıyor.
Ayrıca listede Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.