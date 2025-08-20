Türkiye
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu. İlk sırada Sırp Böreği yer alırken, 'paçanga böreği' 8'inci sıraya oturdu, su böreği ise 39'uncu sıraya... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Sırbistan'a özgü 'Sırp böreği yer aldı. Türkiye'den ise yedi hamur işi listede yer aldı. Börekler ilk sıralara oturduTaste Atlas listesinde Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında. Türkiye'den hangi börekler listeye girdi?Türk yemekleri arasında paçanga böreği 8'inci sırada yer aldı. Sigara böreği 30'uncu sıraya yerleşirken 32'inci sırada ise kol böreği bulunuyor. Çiğ börek ise 33'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca listede Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.
Dünyanın 'en iyi 50 tuzlu hamur işi' açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?

17:10 20.08.2025 (güncellendi: 17:36 20.08.2025)
Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu. İlk sırada Sırp Böreği yer alırken, 'paçanga böreği' 8'inci sıraya oturdu, su böreği ise 39'uncu sıraya yerleşti.
Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Sırbistan'a özgü 'Sırp böreği yer aldı. Türkiye'den ise yedi hamur işi listede yer aldı.

Börekler ilk sıralara oturdu

Taste Atlas listesinde Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında.

Türkiye'den hangi börekler listeye girdi?

Türk yemekleri arasında paçanga böreği 8'inci sırada yer aldı. Sigara böreği 30'uncu sıraya yerleşirken 32'inci sırada ise kol böreği bulunuyor. Çiğ börek ise 33'üncü sırada yer alıyor.
Ayrıca listede Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.
