Yenidoğan çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan çetesi”... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması yapıldı.Sanıklar mahkemede hazır bulunduBakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde konferans salonunda yapılan duruşmaya, aralarında organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da bulunduğu 6 tutuklu sanık katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya dahil oldu.3 tutuklu hemşireye tahliyeMahkeme heyeti, hemşire Damla Atak, hemşire Tuğçe Toptemel ve hemşire Mehmet Halis Başli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

