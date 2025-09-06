https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/yenidogan-cetesi-davasinda-3-saniga-tahliye-karari-1099164179.html
Yenidoğan çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı
Yenidoğan çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan çetesi”... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T16:52+0300
2025-09-06T16:52+0300
2025-09-06T16:59+0300
türki̇ye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
fırat sarı
damla atak
i̇stanbul
ağır ceza mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089505693_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da8546013ce52043d0b872e52db07815.jpg
İstanbul’da, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması yapıldı.Sanıklar mahkemede hazır bulunduBakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde konferans salonunda yapılan duruşmaya, aralarında organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da bulunduğu 6 tutuklu sanık katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya dahil oldu.3 tutuklu hemşireye tahliyeMahkeme heyeti, hemşire Damla Atak, hemşire Tuğçe Toptemel ve hemşire Mehmet Halis Başli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/savcilik-beykoz-belediye-baskani-alaattin-koselerin-tahliyesine-itiraz-etti-1099163391.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089505693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c32ce83cbaa292f5efe4e05fa3f447a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı, damla atak, i̇stanbul, ağır ceza mahkemesi
yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı, damla atak, i̇stanbul, ağır ceza mahkemesi
Yenidoğan çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı
16:52 06.09.2025 (güncellendi: 16:59 06.09.2025)
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan çetesi” davasında 6’ncı duruşmanın 3’üncü gününde mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.
İstanbul’da, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması yapıldı.
Sanıklar mahkemede hazır bulundu
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde konferans salonunda yapılan duruşmaya, aralarında organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da bulunduğu 6 tutuklu sanık katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya dahil oldu.
3 tutuklu hemşireye tahliye
Mahkeme heyeti, hemşire Damla Atak, hemşire Tuğçe Toptemel ve hemşire Mehmet Halis Başli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.