UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Barcelona, PSG, Manchester City, Arsenal ve Atletico Madrid gibi dev ekipler sahne alacak ve toplam 9... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam Türkiye saatiyle farklı kanallardan canlı olarak izlenebilecek.Barcelona – Olympiakos Piraeus ve Kairat – Pafos karşılaşmaları 19:45’te, diğer büyük maçlar ise 22:00’de ekranlara gelecek. Devler Ligi, Tabii Spor kanalları üzerinden takip edilebilecek.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?

