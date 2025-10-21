https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/uefa-sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-devler-ligi-saat-kacta-1100369908.html
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Barcelona, PSG, Manchester City, Arsenal ve Atletico Madrid gibi dev ekipler sahne alacak ve toplam 9... 21.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/13/1069877026_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e46c3c95f5da9764c6b3c46136f11a1f.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam Türkiye saatiyle farklı kanallardan canlı olarak izlenebilecek.Barcelona – Olympiakos Piraeus ve Kairat – Pafos karşılaşmaları 19:45’te, diğer büyük maçlar ise 22:00’de ekranlara gelecek. Devler Ligi, Tabii Spor kanalları üzerinden takip edilebilecek.Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Barcelona, PSG, Manchester City, Arsenal ve Atletico Madrid gibi dev ekipler sahne alacak ve toplam 9 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bu akşam Türkiye saatiyle farklı kanallardan canlı olarak izlenebilecek.
Barcelona – Olympiakos Piraeus ve Kairat – Pafos karşılaşmaları 19:45’te, diğer büyük maçlar ise 22:00’de ekranlara gelecek. Devler Ligi, Tabii Spor kanalları üzerinden takip edilebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?
19.45
Barcelona – Olympiakos Piraeus → Tabii Spor
19.45
Kairat – Pafos → Tabii Spor 1
22.00
Union Saint-Gilloise – Inter → Tabii Spor 3
22.00
PSV – Napoli → Tabii Spor 5
22.00
Bayer Leverkusen – PSG → Tabii Spor 1
22.00
Newcastle United – Benfica → Tabii Spor 4
22.00
Villarreal – Manchester City → Tabii Spor 2
22.00
Kopenhag – Borussia Dortmund → Tabii Spor 6
22.00
Arsenal – Atletico Madrid → Tabii Spor 4