Süper Lig devleri Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
Kadıköy'de 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıkmasının ardından, Süper Lig'in dört büyük kulübü Galatasaray... 21.10.2025
Süper Lig devleri 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için ortak anma mesajları paylaştı.Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" ifadelerini kullanarak Minguzzi'yi andı.Bu paylaşıma kısa sürede yanıt veren Beşiktaş, "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" sözleriyle destek verdi.Fenerbahçe ise "Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet" mesajını paylaşarak dayanışma gösterdi.Galatasaray da paylaşımlara destek vererek ''Galatasaray asla unutmaz Ahmet!'' dedi.Dört büyük kulübün ortak tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç yaşta yaşamını yitiren Minguzzi için adalet çağrısında bulundu.
18:24 21.10.2025 (güncellendi: 18:35 21.10.2025)
© Muhammed Ali YiğitYasemin Minguzzi
Yasemin Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Kadıköy’de 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıkmasının ardından, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den art arda paylaşımlar geldi.
Süper Lig devleri 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için ortak anma mesajları paylaştı.
Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ! ifadelerini kullanarak Minguzzi’yi andı.
Bu paylaşıma kısa sürede yanıt veren Beşiktaş,Beşiktaş da UNUTMAYACAK! sözleriyle destek verdi.
Fenerbahçe ise Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet mesajını paylaşarak dayanışma gösterdi.
Galatasaray da paylaşımlara destek vererek ''Galatasaray asla unutmaz Ahmet!'' dedi.
Dört büyük kulübün ortak tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç yaşta yaşamını yitiren Minguzzi için adalet çağrısında bulundu.
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
TÜRKİYE
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat
13:47
