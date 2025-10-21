Süper Lig devleri Ahmet Minguzzi’yi unutmadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/super-lig-devleri-ahmet-minguzziyi-unutmadi-1100368347.html
Kadıköy’de 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıkmasının ardından, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
18:24 21.10.2025 (güncellendi: 18:35 21.10.2025)
Kadıköy’de 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıkmasının ardından, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den art arda paylaşımlar geldi.
Süper Lig devleri 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için ortak anma mesajları paylaştı.
Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!” ifadelerini kullanarak Minguzzi’yi andı.
Bu paylaşıma kısa sürede yanıt veren Beşiktaş, “Beşiktaş da UNUTMAYACAK!” sözleriyle destek verdi.
Fenerbahçe ise “Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet” mesajını paylaşarak dayanışma gösterdi.
Galatasaray da paylaşımlara destek vererek ''Galatasaray asla unutmaz Ahmet!'' dedi.
Dört büyük kulübün ortak tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç yaşta yaşamını yitiren Minguzzi için adalet çağrısında bulundu.