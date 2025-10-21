https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/super-lig-devleri-ahmet-minguzziyi-unutmadi-1100368347.html

Süper Lig devleri Ahmet Minguzzi’yi unutmadı

Süper Lig devleri Ahmet Minguzzi’yi unutmadı

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıkmasının ardından, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T18:24+0300

2025-10-21T18:24+0300

2025-10-21T18:35+0300

türki̇ye

süper lig

fenerbahçe

trabzonspor

beşiktaş

mattia ahmet minguzzi

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100360981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08bb97573bc3b80512d61e83887602c2.jpg

Süper Lig devleri 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için ortak anma mesajları paylaştı.Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!” ifadelerini kullanarak Minguzzi’yi andı.Bu paylaşıma kısa sürede yanıt veren Beşiktaş, “Beşiktaş da UNUTMAYACAK!” sözleriyle destek verdi.Fenerbahçe ise “Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet” mesajını paylaşarak dayanışma gösterdi.Galatasaray da paylaşımlara destek vererek ''Galatasaray asla unutmaz Ahmet!'' dedi.Dört büyük kulübün ortak tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç yaşta yaşamını yitiren Minguzzi için adalet çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-karar-2-saniga-24-yil-ceza-1100359095.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper lig, fenerbahçe, trabzonspor, beşiktaş, mattia ahmet minguzzi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası