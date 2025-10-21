https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kuzey-akim-saldirisindan-ingiltereyi-sorumlu-tutan-nariskin-karadenizde-sabotaj-hazirligi-1100355536.html

Kuzey Akım saldırısından İngiltere’yi sorumlu tutan Narışkin: ‘Karadeniz’de sabotaj hazırlığı yapıyorlar’

Kuzey Akım saldırısından İngiltere’yi sorumlu tutan Narışkin: ‘Karadeniz’de sabotaj hazırlığı yapıyorlar’

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, İngiltere’nin Kuzey Akım doğalgaz boru hattını patlattıktan sonra Baltık Denizi ve Karadeniz’de yeni... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Ve Özel Servisleri Yöneticileri Konseyi toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, İngiliz istihbaratının Baltık Denizi ve Karadeniz’de yeni sabotaj hazırlığı yaptığı uyarısında bulundu.Narışkin, “İngiliz istihbarat teşkilatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlattıktan sonra cezasız kaldıklarına emin olduktan sonra, Baltık Denizi ve Karadeniz'de sabotaj hazırlığı yaparak AB ortaklarının sabrının sınırlarını test etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.İngiltere ve önde gelen AB ülkelerinin Rusya'ya karşı mevcut tüm araçlara başvuracağını kaydeden Narışkin, bu araçlar arasında “kapsamlı ekonomik yaptırımlar, terör operasyonları ve Ukraynalı güçlerin Rusya topraklarına askeri saldırıları” olduğunu kaydetti.Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, İngiliz ve Ukrayna özel servislerinin TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlıkları yaptığına dair bilgiler elde ettiklerini açıklamıştı.

