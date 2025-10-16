FSB: Ukraynalı ve İngiliz gizli servisleri TürkAkım'a yönelik saldırı hazırlığı yapıyor
09:11 16.10.2025 (güncellendi: 09:54 16.10.2025)
© AA
© AA
Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, İngiliz ve Ukrayna özel servislerinin TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlıkları yaptığına dair bilgilere sahip olduklarını belirtti.
FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Özbekistan’ın Semerkent şehrinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Güvenlik Teşkilatları ve Özel Hizmetler Başkanları Konseyi’nin 57. Toplantısında konuştu.
Ukraynalı sabotaj gruplarının MI6 ile ortaklaşa, Rusya'nın sınır bölgelerine sızması ve insansız hava araçları, insansız botlar ve yüzücü askerleri kullanarak Rusya’daki kritik altyapı tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığını anlatan Bortnikov, şunu dedi:
İngilizlerin Ukrayna özel servisleriyle birlikte TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj hazırladıklarına dair elimizde bilgi var.
FSB Direktörü, "Ayrıca, İngiliz ordusuna bağlı SAS özel kuvvetlerinden eğitmenler ve İngiliz istihbarat teşkilatı MI6, hissedarları arasında Rusya, Kazakistan ve ABD'li şirketlerin de bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na bir dizi insansız hava aracı saldırısı planladı" ifadesini kullandı.
'Ağ' adlı operasyonun arkasında İngilizler duruyor
Londra'nın himayesinde, Rusya'da terör saldırıları ve sabotajlar gerçekleştirildiğine dair güvenilir bilgilerin olduğunu kaydeden Bortnikov, İngiliz birimlerin Donbass’taki silahlı eylemlere doğrudan katıldığını vurguladı.
Ukrayna ve Rus heyetlerinin 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da yaptığı görüşmelerin hemen öncesinde, Ukrayna istihbaratının İngiliz meslektaşlarının doğrudan gözetiminde ‘Ağ’ adlı operasyon gerçekleştirdiğini anımsatan Bortnikov, “İngilizler, medyaya sözde büyük hasar ve sabotajın tamamen Ukrayna'nın ‘eseri’ olduğu yönünde yalan haberler yayarak, olayın propaganda boyutunu sağladılar” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Haziran ayında, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Tüm bu terör saldırılarının püskürtüldüğü kaydedilmişti. Çıkan yangınların söndürüldüğü ve personel arasında can kaybı yaşanmadığı belirtilmişti.
Bortnikov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
İngiltere, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çabalarını bozmaya çalışıyor;
Batı elitleri, gizli servislerin eliyle yeni dünya mimarisinin oluşumunu engellemek istiyor;
Avrupa’nın anlaşmaya yanaşmamasının sebebi 800 milyar euro’luk askeri bütçe;
Yabancı özel askeri şirketler, Afganistan’daki IŞİD şubesine kaynak sağlıyor;
AB semalarında göründüğü iddia edilen ‘Rus İHA’lar’ NATO gizli servislerinin işi;
BDT ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının finansmanını ABD yerine şimdi Avrupa sağlıyor;
NATO, BDT ülkelerine genişlemek istiyor;
MI6 yönetimi, Rusya’da partizan savaşı kapsamında ‘istenmeyen tüm kişileri öldürme’ çağrısını yaptı;
İngiltere, Ukrayna’da faşist diktatörlük kurulmasına tam yetki verdi;
Anglosaksonlar, askeri histeri yayarak AB'den sermaye akışını sağlıyorlar;
Avrupa'daki “Doğu'dan gelen tehdit” histerisi, Londra'nın teşvikiyle alevleniyor.