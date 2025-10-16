https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/fsb-ukraynali-ve-ingiliz-gizli-servisleri-turkakima-yonelik-saldiri-hazirligi-yapiyor-1100225809.html

FSB: Ukraynalı ve İngiliz gizli servisleri TürkAkım'a yönelik saldırı hazırlığı yapıyor

16.10.2025

FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Özbekistan’ın Semerkent şehrinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Güvenlik Teşkilatları ve Özel Hizmetler Başkanları Konseyi’nin 57. Toplantısında konuştu.Ukraynalı sabotaj gruplarının MI6 ile ortaklaşa, Rusya'nın sınır bölgelerine sızması ve insansız hava araçları, insansız botlar ve yüzücü askerleri kullanarak Rusya’daki kritik altyapı tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığını anlatan Bortnikov, şunu dedi:FSB Direktörü, "Ayrıca, İngiliz ordusuna bağlı SAS özel kuvvetlerinden eğitmenler ve İngiliz istihbarat teşkilatı MI6, hissedarları arasında Rusya, Kazakistan ve ABD'li şirketlerin de bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na bir dizi insansız hava aracı saldırısı planladı" ifadesini kullandı.'Ağ' adlı operasyonun arkasında İngilizler duruyorLondra'nın himayesinde, Rusya'da terör saldırıları ve sabotajlar gerçekleştirildiğine dair güvenilir bilgilerin olduğunu kaydeden Bortnikov, İngiliz birimlerin Donbass’taki silahlı eylemlere doğrudan katıldığını vurguladı.Ukrayna ve Rus heyetlerinin 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da yaptığı görüşmelerin hemen öncesinde, Ukrayna istihbaratının İngiliz meslektaşlarının doğrudan gözetiminde ‘Ağ’ adlı operasyon gerçekleştirdiğini anımsatan Bortnikov, “İngilizler, medyaya sözde büyük hasar ve sabotajın tamamen Ukrayna'nın ‘eseri’ olduğu yönünde yalan haberler yayarak, olayın propaganda boyutunu sağladılar” dedi.Bortnikov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

