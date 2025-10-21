Türkiye
Lavrov-Rubio görüşmesi ertelendi iddiasına Rus Dışişleri'nden yanıt: 'Üzerinde anlaşmaya varılmamış bir şey ertelenemez'
Lavrov-Rubio görüşmesi ertelendi iddiasına Rus Dışişleri’nden yanıt: ‘Üzerinde anlaşmaya varılmamış bir şey ertelenemez’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rubio arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmenin ertelendiği iddiasını değerlendiren Ryabkov, üzerinde anlaşmaya varılmayan bir görüşmeyi ertelemenin mümkün olmadığını belirtti.
Batı medyası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmenin ertelendiğini iddia etti.İddiayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Üzerinde anlaşmaya varılmayan bir şey ertelenemez” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bu tür bir görüşmenin önemi yüksek olduğundan, hazırlık gerektirdiğini kaydeden Rus diplomat, “İşte biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Dün bakanlar arasında yapılan telefon görüşmesi bu konuya ayrılmıştı” dedi.Rabkov, iki bakanın bir araya gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi.Lavrov-Rubio telefon görüşmesiDaha önce CNN, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinin ardından, Rusya’nın duruşunda bir değişiklik olmadığı kanaatine vardığını öne sürmüştü. ABD’li bakanın, Başkan Donald Trump’a önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi önermeyeceği savunulmuştu. CNN’e konuşan bir kaynak, Rubio’nun bu hafta bir kez daha Lavrov ile konuşacağını dile getirmişti.Batı medyası, Lavrov ve Rubio’nun 23 Ekim Perşembe günü bir araya gelebileceğini yazmıştı.Lavrov ve Rubio arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmenin yapıcı geçtiğini bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların Putin ve Trump arasında 16 Ekim 2025 tarihindeki telefon görüşmesi sırasında elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesi için olası somut adımları değerlendirdiğini açıklamıştı.
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, sergey lavrov, marco rubio, vladimir putin, donald trump
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, sergey lavrov, marco rubio, vladimir putin, donald trump

Lavrov-Rubio görüşmesi ertelendi iddiasına Rus Dışişleri’nden yanıt: ‘Üzerinde anlaşmaya varılmamış bir şey ertelenemez’

10:35 21.10.2025 (güncellendi: 10:58 21.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rubio arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmenin ertelendiği iddiasını değerlendiren Ryabkov, üzerinde anlaşmaya varılmayan bir görüşmeyi ertelemenin mümkün olmadığını belirtti.
Batı medyası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında bu hafta yapılması beklenen görüşmenin ertelendiğini iddia etti.
İddiayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Üzerinde anlaşmaya varılmayan bir şey ertelenemez” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dün bazı Batı kaynaklarında yazılanları doğrulamadık. Böyle bir görüşmenin zamanı ve yeri konusunda hiçbir bilgimiz yoktu.
Bu tür bir görüşmenin önemi yüksek olduğundan, hazırlık gerektirdiğini kaydeden Rus diplomat, “İşte biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Dün bakanlar arasında yapılan telefon görüşmesi bu konuya ayrılmıştı” dedi.
Rabkov, iki bakanın bir araya gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi.

Lavrov-Rubio telefon görüşmesi

Daha önce CNN, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinin ardından, Rusya’nın duruşunda bir değişiklik olmadığı kanaatine vardığını öne sürmüştü. ABD’li bakanın, Başkan Donald Trump’a önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi önermeyeceği savunulmuştu. CNN’e konuşan bir kaynak, Rubio’nun bu hafta bir kez daha Lavrov ile konuşacağını dile getirmişti.
Batı medyası, Lavrov ve Rubio’nun 23 Ekim Perşembe günü bir araya gelebileceğini yazmıştı.
Lavrov ve Rubio arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmenin yapıcı geçtiğini bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların Putin ve Trump arasında 16 Ekim 2025 tarihindeki telefon görüşmesi sırasında elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesi için olası somut adımları değerlendirdiğini açıklamıştı.
