Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kremlin-sozcusu-peskov-gorusmenin-macaristanda-olmasinin-nedenini-acikladi--1100343227.html
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin ve Trump'ın Orban ile iyi ilişkiler kurması sebebiyle görüşmenin Macaristan'da olacağını açıkladı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T02:27+0300
2025-10-21T02:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
viktor orban
peter szijjarto
macaristan
rusya
budapeşte
ab
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasındaki görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sahip oldukları iyi ilişkiler nedeniyle Macaristan’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Peskov, “Başkan Trump’ın Orban’la oldukça sıcak, Başkan Putin’in ise son derece yapıcı ilişkileri var. Bu durum, iki liderin son telefon görüşmesi sırasında oluşan karşılıklı anlayışın sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundu” dedi. Daha önce, Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, AB liderlerinin, Rusya ve ABD başkanlarının Budapeşte’de yapacağı görüşmeyi engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Budapeşte’nin müzakere yeri olarak seçilme nedeninin, ‘Avrupa’da barış yolunda kalan tek ülkenin Macaristan olması’ olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bulgaristan-putine-macaristan-zirvesi-icin-hava-koridoru-saglamaya-hazir-1100342924.html
macaristan
rusya
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, peter szijjarto, macaristan, rusya, budapeşte, ab, dmitriy peskov
viktor orban, peter szijjarto, macaristan, rusya, budapeşte, ab, dmitriy peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı

02:27 21.10.2025 (güncellendi: 02:49 21.10.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin ve Trump'ın Orban ile iyi ilişkiler kurması sebebiyle görüşmenin Macaristan'da olacağını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasındaki görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sahip oldukları iyi ilişkiler nedeniyle Macaristan’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Peskov, “Başkan Trump’ın Orban’la oldukça sıcak, Başkan Putin’in ise son derece yapıcı ilişkileri var. Bu durum, iki liderin son telefon görüşmesi sırasında oluşan karşılıklı anlayışın sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundu” dedi.
Daha önce, Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, AB liderlerinin, Rusya ve ABD başkanlarının Budapeşte’de yapacağı görüşmeyi engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Budapeşte’nin müzakere yeri olarak seçilme nedeninin, ‘Avrupa’da barış yolunda kalan tek ülkenin Macaristan olması’ olduğunu ifade etti.
Bulgaristan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Bulgaristan, Putin’e Macaristan zirvesi için hava koridoru sağlamaya hazır
00:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала