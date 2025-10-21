https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kremlin-sozcusu-peskov-gorusmenin-macaristanda-olmasinin-nedenini-acikladi--1100343227.html
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin ve Trump'ın Orban ile iyi ilişkiler kurması sebebiyle görüşmenin Macaristan'da olacağını açıkladı. 21.10.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmenin Macaristan'da olmasının nedenini açıkladı
02:27 21.10.2025 (güncellendi: 02:49 21.10.2025)
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Putin ve Trump'ın Orban ile iyi ilişkiler kurması sebebiyle görüşmenin Macaristan'da olacağını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasındaki görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sahip oldukları iyi ilişkiler nedeniyle Macaristan’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Peskov, “Başkan Trump’ın Orban’la oldukça sıcak, Başkan Putin’in ise son derece yapıcı ilişkileri var. Bu durum, iki liderin son telefon görüşmesi sırasında oluşan karşılıklı anlayışın sağlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundu” dedi.
Daha önce, Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, AB liderlerinin, Rusya ve ABD başkanlarının Budapeşte’de yapacağı görüşmeyi engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Budapeşte’nin müzakere yeri olarak seçilme nedeninin, ‘Avrupa’da barış yolunda kalan tek ülkenin Macaristan olması’ olduğunu ifade etti.