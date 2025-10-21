https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bulgaristan-putine-macaristan-zirvesi-icin-hava-koridoru-saglamaya-hazir-1100342924.html

Bulgaristan, Putin’e Macaristan zirvesi için hava koridoru sağlamaya hazır

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Budapeşte görüşmeleri için hava sahasını açacağını bildirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiyev, ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirmesi planlanan görüşme için hava sahasını kullanmasına izin vermeye hazır olduğunu açıkladı.Bakan Georgiyev, Bulgar Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı açıklamada, “Barışa ulaşmak için çaba gösteriliyorsa ve bunun koşulu bir görüşmeyse, bu görüşmenin her türlü yolla düzenlenmesi mantıklıdır. Katılımcılardan biri gelemeyecekse, görüşme nasıl gerçekleşebilir?” ifadelerini kullandı. 16 Ekim’de, Rusya ve ABD liderleri arasında 2025 yılının başından bu yana yapılan en uzun telefon görüşmelerinden biri gerçekleşmişti. Görüşmede taraflar, özellikle Ukrayna’daki durumu ele almıştı. Görüşme sonrasında Trump, Putin ile Budapeşte’de yüz yüze bir toplantı yapmayı planladığını açıklamıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, açıklamanın ardından Budapeşte’deki zirveye hazırlık amacıyla bir organizasyon komitesi kurulması talimatını vermiş, Rusya-ABD zirvesinin Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik umutları artırdığını belirterek, zirvenin barışa yol açma olasılığının yüksek olduğunu ifade etmişti.

