https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kremlin-budapeste-zirvesi-icin-net-tarih-verilmedi-ciddi-hazirliga-ihtiyac-var-1100357917.html
Kremlin: Budapeşte zirvesi için net tarih verilmedi, ciddi hazırlığa ihtiyaç var
Kremlin: Budapeşte zirvesi için net tarih verilmedi, ciddi hazırlığa ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapılması beklenen zirve için net tarih vermediği belirtilirken bunun için... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T13:04+0300
2025-10-21T13:04+0300
2025-10-21T13:01+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
macaristan
vladimir putin
donald trump
abd
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/52/1013315207_0:317:3076:2048_1920x0_80_0_0_b84c2701f4f9588adf9289818221805a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Budapeşte Zirvesi'nin ertelenme olasılığını değerlendirdi.Peskov, “Ne Putin ne de Trump, görüşme için net bir tarih açıklamadılar. Bu görüşme için ciddi bir hazırlık ve zamana ihtiyaç var” ifadesini kullandı.Putin-Trump Zirvesi'nin net tarihinin henüz bilinmediğini söyleyen Rus yetkili, Rus liderinin ABD’li mevkidaşı ile aynı uçakta Budapeşte'ye gelebileceği yönündeki haberleri fantastik bir senaryo olarak değerlendirdiklerini belirtti.Macaristan'da düzenlenecek Rusya-ABD Zirvesine Avrupa Birliği liderlerinin katılma olasılığından bahsetmek için henüz erken olduğunu vurgulayan Peskov, “Zirvenin ayrıntıları henüz görüşülmedi” diyerek Avrupa ülkelerinin şu anda Kiev rejimini savaşı sürdürmeye teşvik ettiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ukraynada-askeri-amacla-kullanilan-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesisleri-vuruldu--1100356902.html
rusya
macaristan
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/52/1013315207_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_4c8e16b4580ffb89152d1028b72fa07f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, vladimir putin, donald trump, abd, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, vladimir putin, donald trump, abd, ukrayna
Kremlin: Budapeşte zirvesi için net tarih verilmedi, ciddi hazırlığa ihtiyaç var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapılması beklenen zirve için net tarih vermediği belirtilirken bunun için ciddi hazırlık çalışmalarına ve zamana ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Budapeşte Zirvesi'nin ertelenme olasılığını değerlendirdi.
Peskov, “Ne Putin ne de Trump, görüşme için net bir tarih açıklamadılar. Bu görüşme için ciddi bir hazırlık ve zamana ihtiyaç var” ifadesini kullandı.
Putin-Trump Zirvesi'nin net tarihinin henüz bilinmediğini söyleyen Rus yetkili, Rus liderinin ABD’li mevkidaşı ile aynı uçakta Budapeşte'ye gelebileceği yönündeki haberleri fantastik bir senaryo olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Macaristan'da düzenlenecek Rusya-ABD Zirvesine Avrupa Birliği liderlerinin katılma olasılığından bahsetmek için henüz erken olduğunu vurgulayan Peskov, “Zirvenin ayrıntıları henüz görüşülmedi” diyerek Avrupa ülkelerinin şu anda Kiev rejimini savaşı sürdürmeye teşvik ettiğine dikkat çekti.