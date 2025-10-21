https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kremlin-budapeste-zirvesi-icin-net-tarih-verilmedi-ciddi-hazirliga-ihtiyac-var-1100357917.html

Kremlin: Budapeşte zirvesi için net tarih verilmedi, ciddi hazırlığa ihtiyaç var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapılması beklenen zirve için net tarih vermediği belirtilirken bunun için... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Budapeşte Zirvesi'nin ertelenme olasılığını değerlendirdi.Peskov, “Ne Putin ne de Trump, görüşme için net bir tarih açıklamadılar. Bu görüşme için ciddi bir hazırlık ve zamana ihtiyaç var” ifadesini kullandı.Putin-Trump Zirvesi'nin net tarihinin henüz bilinmediğini söyleyen Rus yetkili, Rus liderinin ABD’li mevkidaşı ile aynı uçakta Budapeşte'ye gelebileceği yönündeki haberleri fantastik bir senaryo olarak değerlendirdiklerini belirtti.Macaristan'da düzenlenecek Rusya-ABD Zirvesine Avrupa Birliği liderlerinin katılma olasılığından bahsetmek için henüz erken olduğunu vurgulayan Peskov, “Zirvenin ayrıntıları henüz görüşülmedi” diyerek Avrupa ülkelerinin şu anda Kiev rejimini savaşı sürdürmeye teşvik ettiğine dikkat çekti.

