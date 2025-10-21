https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ukraynada-askeri-amacla-kullanilan-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesisleri-vuruldu--1100356902.html
Ukrayna’da askeri amaçla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu
Ukrayna’da askeri amaçla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu
Rusya bölgelerini düşman unsurlardan temizlemek için operasyonlara devam eden Rus ordusunun son bir günde bin 400’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T12:49+0300
2025-10-21T12:49+0300
2025-10-21T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da silahlı oluşumların faaliyetini destekleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 140 hedef imha edildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 460 asker, 2 tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir uçak bombasını ve 137 uçak tipi İHA’yı düşürdü.
rusya
ukrayna
donbass
