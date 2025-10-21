https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ukraynada-askeri-amacla-kullanilan-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesisleri-vuruldu--1100356902.html

Ukrayna’da askeri amaçla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da silahlı oluşumların faaliyetini destekleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 140 hedef imha edildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 460 asker, 2 tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir uçak bombasını ve 137 uçak tipi İHA’yı düşürdü.

