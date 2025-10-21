https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ispanyol-basini-putin-ve-trumpin-budapestede--gorusmesi-avrupa-birligi-icin-siyasi-bir-kabus---1100343650.html

İspanyol basını: Putin ve Trump’ın Budapeşte’de görüşmesi Avrupa Birliği için 'siyasi bir kabus'

İspanyol basını: Putin ve Trump'ın Budapeşte'de görüşmesi Avrupa Birliği için 'siyasi bir kabus'

El Pais gazetesi, Putin ve Trump'ın Budapeşte'deki görüşmesinin Avrupa Birliği için 'siyasi bir kabus' olduğunu yazdı. Görüşme, Avrupa'ya karşı bir saygısızlık...

İspanyol gazetesi El Pais, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de gerçekleştirdiği görüşmenin, Avrupa Birliği açısından adeta bir 'siyasi kabus' olarak nitelendirildiğini yazdı.Haberde, söz konusu görüşmenin Macaristan'da yapılmasının özellikle dikkat çekici olduğu, bunun Avrupa'ya karşı bir saygısızlık olarak algılandığı ve bu durumun Avrupa Birliği ile NATO'nun üst düzey yöneticilerini oldukça zor bir duruma soktuğu ifade edildi. El Pais, zirvenin zamanlaması ve içeriğinin, Batı ittifakında ciddi rahatsızlık yarattığını ve ittifakın birlik görüntüsünü zedelediğini vurguladı.

