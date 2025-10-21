İspanyol basını: Putin ve Trump’ın Budapeşte’de görüşmesi Avrupa Birliği için 'siyasi bir kabus'

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İspanyol gazetesi El Pais, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de gerçekleştirdiği görüşmenin, Avrupa Birliği açısından adeta bir 'siyasi kabus' olarak nitelendirildiğini yazdı.Haberde, söz konusu görüşmenin Macaristan'da yapılmasının özellikle dikkat çekici olduğu, bunun Avrupa'ya karşı bir saygısızlık olarak algılandığı ve bu durumun Avrupa Birliği ile NATO'nun üst düzey yöneticilerini oldukça zor bir duruma soktuğu ifade edildi. El Pais, zirvenin zamanlaması ve içeriğinin, Batı ittifakında ciddi rahatsızlık yarattığını ve ittifakın birlik görüntüsünü zedelediğini vurguladı.
İspanyol gazetesi El Pais, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de gerçekleştirdiği görüşmenin, Avrupa Birliği açısından adeta bir 'siyasi kabus' olarak nitelendirildiğini yazdı.
Haberde, söz konusu görüşmenin Macaristan'da yapılmasının özellikle dikkat çekici olduğu, bunun Avrupa'ya karşı bir saygısızlık olarak algılandığı ve bu durumun Avrupa Birliği ile NATO'nun üst düzey yöneticilerini oldukça zor bir duruma soktuğu ifade edildi.
El Pais, zirvenin zamanlaması ve içeriğinin, Batı ittifakında ciddi rahatsızlık yarattığını ve ittifakın birlik görüntüsünü zedelediğini vurguladı.
