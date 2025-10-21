https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bakan-ali-yerlikaya-bu-suruculerin-ehliyeti-60-gun-geri-alinacak-60-gun-trafikten-men-edilecek-1100362598.html
Bakan Ali Yerlikaya: Bu sürücülerin ehliyeti 60 gün geri alınacak, araçları trafikten men edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Yeni Trafik Kanunu Teklifi”ne göre yolu kapayan ve “saldırı amacıyla araçtan inen” sürücülere yönelik yeni yaptırımların getirileceğini duyurdu. Teklife göre bu sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.
Mevcut durum ve yeni düzen arasındaki fark
Yerlikaya, mevcut kanunda “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan..” sürücülere doğrudan bir yaptırım maddesinin bulunmadığını hatırlattı. Bugünkü uygulamada ilgili fiillere “Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak” gibi maddelerden ceza kesiliyor; ceza tutarı 993 TL, 30 gün içinde ödenirse 744 TL oluyor. Bakan, bu düzeydeki cezaların yeterince caydırıcı olup olmadığı sorusunu kamuoyuna yöneltti.
Sahadaki vakalar ve uygulama
Yerlikaya, İstanbul’un Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki olayda sürücülerin Y.E.Ş. ve M.P. olarak tespit edilip, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandıklarını bildirdi. Bu sürücülere mevcut uygulamalar çerçevesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Ağır para cezası, ehliyet ve trafikten men geliyor
Bakanın açıkladığı teklif maddeleri şu başlıkları içeriyor:
Sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanacak
,
Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak
,
Araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek
.