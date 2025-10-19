Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bakan-yerlikaya-dur-ihtarina-uymamak-ne-demek-yeni-kanun-teklifi-ile-bu-ihlalleri-ortadan-1100306852.html
Bakan Yerlikaya: Dur ihtarına uymamak ne demek, yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız
Bakan Yerlikaya: Dur ihtarına uymamak ne demek, yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız
2025-10-19T18:04+0300
2025-10-19T18:20+0300
ali yerlikaya
ehliyet
trafik cezası
motosiklet
ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ilişkin "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı" dedi.Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik hatırlatma yaptığı paylaşımında bu olayda motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini aktardı."Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye soran Bakan, şunları ifade etti:Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek "Biz gereğini yaparız" ifadesine paylaşımında yer verdi
türki̇ye
ankara
ali yerlikaya, ehliyet, trafik cezası, motosiklet, ankara
ali yerlikaya, ehliyet, trafik cezası, motosiklet, ankara

18:04 19.10.2025 (güncellendi: 18:20 19.10.2025)
Abone ol
Ankara'da polisin dur ihtarıan uymayarak kaçan sürücünün yakalandığını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız" ifadesini kullandı. Bakan son yıllarda bu sebeple yaşanan can kayıplarına ilişkin de hatırlatmada bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ilişkin "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı" dedi.
Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik hatırlatma yaptığı paylaşımında bu olayda motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini aktardı.
"Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye soran Bakan, şunları ifade etti:
'Dur' ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."
Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek "Biz gereğini yaparız" ifadesine paylaşımında yer verdi
