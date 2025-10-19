https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bakan-yerlikaya-dur-ihtarina-uymamak-ne-demek-yeni-kanun-teklifi-ile-bu-ihlalleri-ortadan-1100306852.html

Bakan Yerlikaya: Dur ihtarına uymamak ne demek, yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ilişkin "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı" dedi.Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik hatırlatma yaptığı paylaşımında bu olayda motosiklet sürücüsünün ehliyetinin 60 gün alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini aktardı."Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye soran Bakan, şunları ifade etti:Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek "Biz gereğini yaparız" ifadesine paylaşımında yer verdi

