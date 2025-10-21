https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/aziz-ihsan-aktas-sorusturmasi-genisledi-iki-belediye-daha-dosyaya-eklendi-1100369788.html
Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişledi: İki belediye daha dosyaya eklendi
2025-10-21T19:10+0300
2025-10-21T19:10+0300
2025-10-21T19:38+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098299577_0:170:3070:1897_1920x0_80_0_0_2e103181f4f8f3e9ec0a313ae41da0bf.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği bildirildi.Açıklamada, ihalelere dair belgelerin incelenmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtilirken, dosyaların temin edilmesiyle birlikte yeni delillere ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdüğü, farklı illerdeki belediyelerle bağlantılı ihalelerin de mercek altına alındığı öğrenildi.
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098299577_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a2aaeabbf92aff63d14341cbb4266fea.jpg
19:10 21.10.2025 (güncellendi: 19:38 21.10.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, ihalelere dair belgelerin incelenmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtilirken, dosyaların temin edilmesiyle birlikte yeni delillere ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdüğü, farklı illerdeki belediyelerle bağlantılı ihalelerin de mercek altına alındığı öğrenildi.