Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişledi: İki belediye daha dosyaya eklendi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişledi: İki belediye daha dosyaya eklendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği bildirildi.Açıklamada, ihalelere dair belgelerin incelenmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtilirken, dosyaların temin edilmesiyle birlikte yeni delillere ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdüğü, farklı illerdeki belediyelerle bağlantılı ihalelerin de mercek altına alındığı öğrenildi.
Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişledi: İki belediye daha dosyaya eklendi

19:10 21.10.2025 (güncellendi: 19:38 21.10.2025)
© İslam YakutAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© İslam Yakut
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili başsavcılıklara yazı gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyeleri'nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili başsavcılıklara yazı gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, ihalelere dair belgelerin incelenmesinin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtilirken, dosyaların temin edilmesiyle birlikte yeni delillere ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdüğü, farklı illerdeki belediyelerle bağlantılı ihalelerin de mercek altına alındığı öğrenildi.
