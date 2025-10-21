'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması: İddianamede 'ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşatmıştır' ifadelerine yer verildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/aziz-ihsan-aktas-sorusturmasi-iddianamede-ihaleler-alarak-orgute-altin-cagini-yasatmistir-1100350438.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin 579 sayfalık iddianame tamamladı. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ne var?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.İddianamede, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bilen örgüt elebaşı, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirmiş ve 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşatmıştır. Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurum Beşiktaş Belediyesi olmuştur. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcılarıyla rüşvet ilişkisi içine girerek belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağlamıştır." değerlendirmesi yapıldı.Örgütün hiyerarşik yapısıÖrgütün hiyerarşik yapısına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamede, dosya kapsamında tanık Arif O.'nun sunduğu ses kaydında örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın Arif O.'ya hitaben, "En tepesi benim, ben geldim." şeklindeki söyleminin, bu oluşumun tepesindeki ismin Aktaş olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Örgüt elebaşı ve mensupları arasında sıkı bir birliktelik olduğu kaydedilen iddianamede, örgüt içinde çok iyi işleyen bir iletişim ile savunma ve bilgi toplama sistematiğinin, örgütsel farkındalık ve bilincin bulunduğu, gelişmelere göre strateji belirlendiği, örgütün yöneticisi Baki Nugay'la örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğunun anlaşıldığı belirtildi.İddianamede, soruşturmada alınan tanık beyanlarından bahse konu şirketleri Aktaş'ın yönettiği, yanlarında işçi olarak çalıştırdığı kişileri şirketlere ortak yaparak farklı alanlarda kuracağı şirketlerin dikkat çekmemesini, firmaların kendisiyle ya da birbirleri arasında organik bağ kurmamasını ve olası bir soruşturma aşamasında sorumluluğu üzerinden atmayı amaçladığı kaydedildi.Kağıt üzerinde yetkiŞüpheliler Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay'ın hukuki ve ticari bilgisi olmayan çalışanlarına kağıt üzerinde yetkiler vererek kendilerine alan açarak büyümeye çalıştıkları ifade edilen iddianamede, kişilerin resmi kayıtlarda şirketler bazında birbirleriyle ilişkilerinin olmadığı gözükse de süreç içerisinde almış oldukları roller, yönlendirdikleri kişiler ve çalışanların maddi durumlarından (işçi konumunda olmalarından) faydalanıp para karşılığında ikna yöntemini kullanarak, planlı şekilde kuracakları yapının temellerini attıkları aktarıldı.Firmalar kardeş ve akraba üzerine kurulduİddianamede, örgütün yapısıyla ilgili, "Suç örgütüne ait şirketlerin zaman ve yıllar içerisindeki durumları incelendiğinde, Aziz İhsan Aktaş'ın akrabaları üzerinden doğrudan yönettiği, bulunduğu döneme, yıla ve ticari faaliyete göre sistematik bir şekilde şirketlerin el ve adres değiştirdiği, şirketlerin yönetimini devralan şahısların mali profil ve çalışma bilgisi bakımından yeterli olmadığı gibi şirket kurma, yönetme veya kurulan bu şirketlerde kısa zamanda bu kadar iş alabilme tecrübe ve yeterliliklerine sahip olmadığı anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.Örgüt elebaşı Aktaş'a yönelik tespitlerin yer aldığı iddianamede, firmaları kardeş ve akrabalarının üzerine yaparak hem hukuki yaptırımlardan kaçındığı hem de firmalar arasında irtibat kurulmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.Rüşvet iddialarıİddianamede, şu ifadeler yer aldı:Şüphelilerden Baki Nugay'ın Aktaş'ın gizli ortağı olduğu ifade edilen iddianamede, hukuki yaptırımlara maruz kalmamak adına resmi ortaklık yapmadığı, örgüt elebaşıyla birlikte hareket ettiği, gizli ortaklık yapması nedeniyle mali profili ile şirket/sigorta kayıtlarının uyumsuz olduğu kaydedildi.İddianamede, örgüt yöneticilerinin yanı sıra "örgüt üyeliği" yaptığına ilişkin tespitler bulunan 28 şüpheli hakkında değerlendirmelere yer verildi.Şüpheli Ümit Gözütok'un örgüt üyesi Ömer Güngör'le birlikte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a teslim edilmek üzere şüpheli Sırrı Küçük'e 5 milyon lira teslim ettiği kaydedilen iddianamede, Gözütok'un bu bakımdan Aktaş için önem arz eden kişilerden olduğuna ilişkin tespit yapıldı.'Aynı firmalar ihale kazandı' iddiasıAktaş'ın elebaşılığında kurulan suç örgütüyle bağı olduğu tespit edilen firmaların düzenli olarak belediyelere ihale teklifi verdiği ifade edilen iddianamede, "Bu ihalelerde sürekli aynı firmalardan yaklaşık maliyet fiyat tekliflerinin alındığı, çok sayıda firmanın ihale dokümanını indirdiği ancak bazı ihalelere suç örgütüne ait firmalar dışında teklif sunan ya da geçerli teklif sunan firma olmadığı, bazı ihalelerde ise suç örgütü elebaşıyla irtibatlı kişilere ait firmaların yan teklif sundukları, örgüte ait aynı firmaların ihaleleri kazandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.İddianamede, şunlar kaydedildi:Hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet iddiasıAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bazı belediye başkanlarının Aktaş'ın ihale verdikleri şirketlerine yapılacak hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.Suça konu her eylemin ayrı başlıklar altında ele alındığı iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın ve eşinin mal varlığındaki artışa ve bazı belediye başkanlarının Aktaş ile ilişkilerine değinildi.İddianamede, şüpheli Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle, kendisi ve eşi Yeşim Akpolat'ın isimlerinin baş harfleri ve memleketi Erzincan'ın kodunun yer aldığı 34 RY 024 plakalı, 13 milyon 50 bin liraya bir araç aldığı anlatıldı.Akpolat'ın bu aracın parasını şüpheli Kazım Gökhan Yankılıç aracılığıyla Yeniköy'deki bir galerinin yetkilisi şüpheli Mehmet Sağır'a gönderdiği aktarılan iddianamede, Yankılıç'ın alım işlemleri sırasında şüpheli Rabil Artan'ın yerine sahte imza attığı, noter katibi Fatih Köse'nin ise kimlik kontrolünü düzgün yapmadan satış işlemini onayladığı kaydedildi.İddianamede, Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirlerle akraba ve arkadaşlarının üzerine mal varlıklarını yaptığının anlaşılması üzerine eşi Yeşim Akpolat'ın mali verilerinin MASAK'tan istendiği bildirildi.Yeşim Akpolat'ın, eşinin suçtan elde ettiği gelirle 9 milyon 900 bin liraya lüks cip aldığı, Beykoz'daki Mesa Orman 2 konut projesine Kazım Gökhan Yankılıç aracılığıyla 29 milyon 264 bin lira kaparo yatırdığı, suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesinin zorlaştırılması için banka hesaplarını kullanmamaya özen gösterdiği anlatıldı.İddianamede, Akpolat'ın "Consent 24" adlı 22 metrelik ticari bir yat sahibi olduğu iddiaları üzerine araştırmalar yapıldığı, Consent kelimesinin Türkçe karşılığının "Rıza" ve Erzincan'ın plaka kodunun ise 24 olması da dikkate alındığında Akpolat'ın bu teknenin sahibi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.Akpolat'ın, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri kendi bankacılık işlemlerine dahil etmeksizin kaynağından uzaklaştırarak arkadaşı şüpheli Numan Selim Bilgin aracılığıyla edindiği öne sürüldü.Akpolat'ın 2016 ile 2024 yılları arasında Emza Akaryakıt Şirketi'nin ortağı, 2024'ten itibaren ise tek sahibi olduğu, bu dönemde yasal kazancının 1 milyon lira görüldüğü ancak hesap hareketlerinin gelirinden daha yüksek seyrettiği aktarılan iddianamede, Taner Çukadar adlı şüphelinin 20 Ağustos 2024’te Akpolat'ın hesabına 5,6 milyon lira yatırdığı, Akpolat'ın aynı gün 7,4 milyon lira değerinde dövizi nakit olarak yatırıp bozdurduğuna dikkati çekildi.İddianamede, Rıza Akpolat'ın Yeşim Akpolat ile duygusal ilişkisi başladıktan sonra, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmını Yeşim Akpolat, onun kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç, Çiğdem Yankılıç Kangal ve Burak Kangal vasıtasıyla akladığı, bu kişiler hakkında alınan MASAK raporu ve mali veriler dikkate alındığında, hesaplarında 2022 ve sonrasında para hareketi ve miktarının arttığı belirtildi.Yeşim Akpolat ve aile üyelerinin ekonomik durumunun, Rıza Akpolat ile ilişkisinden sonra iyileştiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin gelirleriyle orantısız şekilde defalarca döviz bozdurdukları belirtildi.PR ödemeleri iddiaları: Gazetecilerin adı geçtiİddianamede, Akpolat'ın şirket müdürü Taner Çukadar, Beşiktaş Belediyesinde şoför olarak çalışan Mehmet Korkmaz ve Okan Övet'in hesaplarının incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:'İhale şartnamesi Aktaş'ın firmasının kazanabileceği şekilde düzenlendi'Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesinde bir sistem kurduğu anlatılan iddianamede, Aktaş'ın bu sistemin bozulmaması, mevcut ihalelerde sorun yaşamamak ve sonraki dönemlerde yapılacak ihaleleri de almak maksadıyla 2022 model Volvo marka aracını Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı şüpheli Alican Abacı'ya rüşvet olarak verdiği, Abacı'nın rüşvet olarak aldığı aracın devrini eniştesi şüpheli Fikret Demir'in üzerine yapıp dikkat çekmemeye çalıştığı belirtildi.İddianamede, Aktaş'ın, Abacı'nın 2022'deki düğününde sahne alan şarkıcı için organizasyon şirketine 275 bin lira ödeme yaptığı, Aktaş ifadesinde her ne kadar bu ödemeyi baskıya maruz kaldığı için yaptığını belirtse de bu tarihten sonra Beşiktaş Belediyesinde çok sayıda ihale aldığının görüldüğü aktarıldı.Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş'in "Sayıştay belediyedeki bazı personel zimmet borcu çıkardı. 10 Milyon TL vermen gerekiyor yoksa hak ediş ödemeni yapmayız." demesi üzerine yeğeni aracılığıyla belediyeye 10 milyon lira nakit para gönderdiği ifade edilen iddianamede, bu paranın Ozan İş tarafından teslim alındığı ve kendi zimmet borcunun ödenmesinde kullandığı bildirildi.İddianamede, Aktaş'ın Avcılar Belediyesindeki bağlantılarına değinilerek, şüpheli Utku Caner Çaykara Avcılar'a belediye başkanı olduktan sonra Aktaş'ın sahibi olduğu Barka Atık Yönetim ve YSF Araç Kiralama Şirketlerinin belediye ihalelerine katılmaya başladığı belirtildi.Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesindeki ilişkilerini belediye başkanlarına maddi menfaat sağlayarak güçlendirdiği ve güvenilir bir müteahhit konumuna geldiği kaydedilen iddianamede, Aktaş'ın bu bağlantılar sayesinde Avcılar Belediyesinde de aynı ağı kurmaya çalıştığı vurgulandı.Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, yakın arkadaşı Çaykara'ya seçim döneminde destek olunmasını istemesi üzerine Aktaş'ın Çaykara'ya 5 milyon 500 bin lira ve ücretsiz kullanımına 16 araç verdiği kaydedilen iddianamede, bu desteklerin ardından Avcılar Belediyesinin en büyük ihalesinin Aktaş'ın şirketlerine verildiği, ihale şartnamesinin de Aktaş'ın firmasının kazanabileceği şekilde düzenlendiği bildirildi.Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden detaylarİddianamede, Aktaş'ın kardeşlerinin temizlik hizmetleri firmasının, 2022 yılında Adana Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile 2024 yılında ise Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi'nin Kent Temizliği ve Araç Kiralama Hizmeti İşi ile ilgili sözleşme imzaladıkları bilgisine yer verildi.Bu firmaların hak ediş alacağına karşılık Aktaş'ın bir ödeme yaptığı anlatılan iddianamede, "Şüpheli Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı olan eşi Oya Tekin'in çantacılığını yapmış, bu doğrultuda belediyeden 340 milyon TL'ye yakın alacağı bulunan Aktaş ile 19 Temmuz 2024 günü Ankara'da buluşup hak ediş ödemesi karşılığında örgüt liderinden 1 milyon dolar rüşvet parasını Oya Tekin adına teslim almıştır." ifadeleri kullanıldı.İddianamede, Aktaş'ın Ceyhan Belediyesindeki alacaklarına karşılık, rüşvet olarak eski belediye başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın aile şirketine ait iki taşınmazı değerinin çok üzerinde 20 milyon liraya satın aldığı, bu satışların ardından tapuların ipotekli olarak Aktaş'ın yeğenlerinin üzerine yapıldığı, bu kapsamda Aydar ve yakınlarının "rüşvet almak" suçunu işledikleri aktarıldı.Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde şüpheliler Hamit Ünal ve Baki Nugay'a ait Abayrak Temizlik - Barka Atık şirketine ihale verildiği, bu şirketin belediyeden düzenli ödeme alabilmesi için her ay belli bir miktarın şüpheli Özcan Zenger aracılığıyla Karalar'a ödenmesi gerektiği yönünde ifadeler bulunduğu aktarılan iddianamede, Nugay'ın şüpheli Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmelerden sonra, Karalar'ın yönlendirmesiyle belediyede temizlik işlerinden sorumlu şüpheli Zenger'e şüpheliler Tekin Sönmez ve Adnan Tan Dehnioğlu aracılığıyla 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin lira rüşvet verdiği bildirildi.İddianamede, Adıyaman Belediyesine iş yapan bir temizlik firmasının sahibi Tekin Aktaş'ın, Adıyaman Belediyesinden hak ediş ödemelerini alamadığı, hak edişleri alabilmek için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yönlendirmesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a şirketin proje müdürü şüpheli Savaş Çetinkaya aracılığıyla banka havalesiyle veya elden defalarca rüşvet verildiği öne sürüldü.Asfalt iddianamesinde usulsüzlükİddianamede, Beşiktaş Belediyesinin 2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası asfalt ve asfalt yama yapılması işi için açtığı 2 ihalede yaşanan usulsüzlüklere yer verildi.İsmail G'nin el konulan cep telefonunda yer alan eski ortağı Aziz İhsan Aktaş'a gönderdiği mesajlarda, 2 ihalenin kayıt numaraları ve altında 1'den 20'ye kadar sıralanmış kalemler bazında rakamların yazıIı olduğu aktarılan iddianamede, bu rakamların ihalenin maliyet tablosunda yer alan her bir iş kalemi bazında belirlenen birim yaklaşık maliyet tutarları ile birebir aynı olduğu ifade edildi.İddianamede, piyasadan temin edilen fiyat tekliflerinin tam olarak bilinmesinin mümkün olmadığına dikkati çekilerek, Aktaş'ın firmasının İSFALT'tan aldığı tüm ihalelerde şüpheli Mustafa Mutlu üzerinde puanlama ve yaklaşık maliyet fiyatını ihale öncesinde bildiği, aksi takdirde projesi, metraj hesabı belli olmayan ihaleyi almasının mümkün olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, yapılan açık ihalede belediyeye sözde ihale danışmanlığı yapan Mustafa Mutlu aracılığıyla yaklaşık maliyet bilgisine ulaştığı aktarılan iddianamede, bu durumun ihalede eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerini ortadan kaldırdığı, sonucunda ise ihalenin örgüte ait firma tarafından kazanıldığı belirtildi.İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 2019 yılında belediye başkanı olmasının ardından, özellikle imar, iskan, iş yeri açma ve alkol ruhsatları ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin ihaleler üzerinden sağlanan rüşvet gelirleriyle haksız kazanç elde ederek zenginleştiği, bu yolla edindiği malvarlıklarını ise arkadaşları ve akrabaları üzerine geçirdiği anlatıldı."Rıza Akpolat'ın ruhsat verme karşılığında milyonlarca lira aldığı" iddiasıİddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İş'in Ağustos 2024'te "Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının bölgede yapmış oldukları inşaat ve iş yerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine vakıf oldum." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.Ozan İş'in ifadesinin devamında şunlar yer aldı:"Bu konuda yapmış olduğum araştırmalarda, Öz-Ak Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayrı resmi para alışverişi ... tarihleri arasında 12.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda... Rıza Akpolat'a verilmek üzere teslim alınmıştır. Mandarin Hotel işletme ruhsatı verilmesi kapsamında (kaçak yapı olduğu halde) ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek... 750.000 dolar gayri resmi para teslim alınıp... Rıza Akpolat'a sevk edilmiştir. Yine ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden ... ayı içerisinde Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda ... 300.000 dolar gayrı resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. ... ay içinde ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır."İş, ifadesinde, Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı'nın 'Boulevard Balmumcu Projesi'ne yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar gayrı resmi para alındığını, aylar içinde Rıza Akpolat'a teslim edildiğini öne sürerek, şöyle devam etti:İfadesinde, Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunduğunu iddia ettiği bir inşaat firmasının imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlüklerinin görmezden gelindiğini öne süren İş, buna karşılık olarak farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon lira paranın Yılmaz'ın koordinasyonluğunda elden alınarak Akpolat'a teslim edildiğini iddia etti.Ozan İş'in ifadesinde, şunlar yer aldı:İfadesinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskan probleminin olmamasına rağmen onay için elden para istendiğini iddia eden İş, onay karşılığında Bilgili'nin makam odasında Akpolat'a 500 bin lira teslim edildiğini, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanının teslim edilmediğini öne sürdü.Ozan İş'in ifadesinin devamında:Ozan İş ifadesinde, 2 firmadan içkili lokanta ruhsatı ve bir firmaya ise otel ruhsatı vermek için elden nakit para teslim alındığını öne sürdü.İş, ifadesinde, "Operasyon sonrasında bir takım bilgilere muttali olduk. Destek hizmetleri müdürlüğüne yüksek maliyetli ihaleler yaptırılarak aradaki farkların yükleniciden tahsil edildiğini, gelen paraların da bunlar olduğunu anladık. Bu paralar şoförlere teslim edildiği için doğrudan Rıza Akpolat'a gittiğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.'Birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum'İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü şüpheli Emirhan Akçadağ'ın ifadesine de yer verildi.Akçadağ'ın ifadesinde, şunlar yer aldı:Akçadağ ifadesinde, alınan paraların şoförler ya da zabıta aracılığıyla teslim alınıp, Ali Rıza Yılmaz ve Rıza Akpolat'a iletildiğini iddia etti.İddianamede, "Bu iddianame Aziz İhsan Aktaş suç örgütü temelli olup, Rıza Akpolat, Ali Rıza Yılmaz ve diğer belediye görevlilerinin imar, iskan, iş yeri açma, aşevi konusunda yaptığı usulsüzlükler, rüşvet iddiaları ile rüşvet verdiği iddia edilen iş insanları hakkında soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

