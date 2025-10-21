https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/avustralyanin-derinliklerinde-yeni-turler-isik-sacan-kopekbaligi-ve-porselen-yengec-kesfedildi-1100362705.html

Avustralya'nın derinliklerinde yeni türler: Işık saçan köpekbalığı ve 'porselen' yengeç keşfedildi

Avustralya'da bilim insanları, Batı Avustralya açıklarındaki Gascoyne Deniz Koruma Alanı’nda, ışık saçan Batı Avustralya Fener Köpekbalığı ve porselen yengeç... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Avustralya'nın batısında yürüttükleri derin deniz araştırmaları kapsamında, badem büyüklüğünde yarı saydam bir porselen yengeç ve karanlık okyanus tabanında ışık saçan bir fener köpekbalığı türü keşfetti. Araştırma, Avustralya’nın bilim ajansı CSIRO öncülüğünde, Batı Avustralya açıklarındaki Gascoyne Deniz Koruma Alanı’nda 2022 yılında gerçekleştirilen derin deniz seferi sırasında yapıldı. Araştırmada toplanan örnekler arasında, bugüne kadar bilim dünyası tarafından tanımlanmamış türler bulundu.Batı Avustralya Fener Köpekbalığı (E. westraliensis)Deniz biyoloğu Dr. Will White, “Fener köpekbalıkları harika bir grup ve bu yeni tür, Batı Avustralya açıklarındaki Gascoyne Deniz Koruma Alanı’nda 610 metre derinlikte keşfedildi” dedi.Yeni tür köpekbalığı, en büyük bireyi 407 mm uzunluğunda olan nispeten küçük bir tür. Büyük gözleri, karanlık derinlikler için özel olarak uyarlanmış. İnce yapılı gövdesinde iki küçük sırt yüzgeci bulunuyor ve her yüzgecin üzerinde keskin bir diken var. Türün en dikkat çekici özelliği ise vücudunun ışık yayabilmesi. Dr. White, “Fener köpekbalıkları, karın ve yanlarındaki fotoforlar aracılığıyla ışık üretir; bu yüzden adları buradan gelir” ifadelerini kullandı.Türe verilen E. westraliensis ismi, keşfin yapıldığı bölge olan Batı Avustralya’ya atfen seçildi. Bu, aynı 2022 seferinde toplanan örneklerden ortaya çıkan üçüncü köpekbalığı türü oldu; daha önce Painted Hornshark ve Ridged-egg Catshark türleri tanımlanmıştı.Yeni porselen yengeç (Porcellanella brevidentata)Yeni yengeç türünün tanımlanmasında görev alan Batı Avustralya Müzesi’nden Dr. Andrew Hosie, yengecin yaklaşık 15 mm boyunda ve opal tonlarında beyaz-sarı renkte olduğunu belirtti. Deniz tüyü adı verilen yumuşak mercan türü ile simbiyotik bir yaşam sürüyor ve burada yapraklar arasında saklanan bu tür hakkında Dr. Hosie, “Porselen yengeçler filtre besleyicidir; avlarını kıskaç yerine uzun tüy benzeri ağız uzantılarıyla yakalarlar” dedi. Bu yengeç, 2022’de yapılan sefer sırasında 122 metre derinlikte bulundu.Ek olarak, porselen yengecin tanımlanmasına yardımcı olan örnekler, 2017’de CSIRO liderliğindeki başka bir RV Investigator seferinden de toplandı.Yaklaşık 20 yeni tür tanımlandıŞu ana kadar 2022 seferi sırasında toplanan örneklerle yaklaşık 20 yeni tür tanımlandı; bunlar arasında daha önce duyurulan Carnarvon Flapjack Octopus da yer alıyor. Bilim insanları, hala 600 civarında türün tanımlanmayı beklediğini tahmin ediyor.CSIRO ekibi, aynı araştırmacılar ve yeni iş birlikçileriyle birlikte, önümüzdeki seferde Coral Sea Marine Park’ta derin deniz biyolojik çeşitliliğini inceleyecek. Bu tür çalışmalar, okyanus ekosistemlerinin daha iyi anlaşılması ve korunması açısından kritik öneme sahip.

