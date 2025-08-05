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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/avustralya-kitasinda-yeni-bir-bocek-turu-bulundu-yaklasik-40-santimetre-boyunda-ve-ucabiliyor-1098379871.html
Avustralya kıtasında yeni bir böcek türü bulundu: Yaklaşık 40 santimetre boyunda ve uçabiliyor
Avustralya kıtasında yeni bir böcek türü bulundu: Yaklaşık 40 santimetre boyunda ve uçabiliyor
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Avustralyalı bilim insanları, yüksek rakımlı yağmur ormanlarında yaşayan ve neredeyse bir golf topu ağırlığında olan yeni bir dev sopa böceği türü keşfetti... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T17:14+0300
2025-08-05T17:20+0300
yaşam
avustralya
böcek
bilim
bilim insanları
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Avustralya'nın Kuzey Queensland bölgesinde, yüksek rakımlı yağmur ormanlarında bilim insanları tarafından yepyeni bir sopa böceği türü keşfedildi. Acrophylla alta olarak adlandırılan tür, yaklaşık 38 cm uzunluğunda ve ağırlığı neredeyse bir golf topunu buluyor. Uzmanlara göre bu, ülkenin bilinen en ağır böceği olabilir.Yeni tür, yıllarca gizlenmişKeşif, James Cook Üniversitesi'nden biyolog Angus Emmott ve yaban hayatı uzmanı Ross Coupland tarafından yapıldı. Zootaxa dergisinde yayımlanan bilimsel makaleye göre, bu türün bugüne dek görülmemesi, yüksek rakımda, izole orman gölgeliklerinde yaşamasından kaynaklanıyor.Soğuk iklimde büyüyen devasa bir böcekBilim insanlarına göre Acrophylla alta, serin ve nemli yaşam alanına adapte olabilmek için zamanla daha ağır ve dayanıklı bir vücut yapısına evrilmiş. Her ne kadar boy açısından daha uzun sopa böcekleri bulunsa da, bu türün kütle olarak çok daha yoğun olduğu belirtiliyor.Benzersiz yumurtalarla tür doğrulandıAraştırmacılar, türün fotoğrafını ilk gördüklerinde bunun yeni bir keşif olabileceğinden şüphelendiler. Yalnızca birkaç gece süren aramayla, ağaç tepesinde dişi bir örnek yakalanarak laboratuvarda incelendi. Türün farklılığı, yumurtalarının benzersiz yapısıyla kesin olarak doğrulandı.Erkek örnek hala bulunamadıŞu ana kadar yalnızca dişi bireyler gözlemlendi. Emmott, erkek Acrophylla alta’nın varlığını doğrulamanın oldukça zor olacağını, çünkü bu böceklerin ağaç gölgeliklerinde sessizce yaşadığını belirtiyor. Bu durum, türün keşfini daha da gizemli kılıyor.Bilim ve orman koruma için uyarı niteliğindeBu dev sopa böceğinin keşfi, yağmur ormanlarının biyolojik çeşitliliği hakkında hâlâ ne kadar az şey bildiğimizi de gösteriyor. Uzmanlar, ormanlarda hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tür bulunduğuna inanıyor. Eski Islak Tropikler Yönetim Kurulu Başkanı Peter Valentine’a göre, “Gölgelikler yeterince incelenmedi ve ormanlar korunmadan bu türleri göremeyeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kanadadan-tarihi-ufo-karari-bilim-insanlari-toplanarak-gozlem-icin-resmi-cagrida-bulundu-1098378023.html
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avustralya, böcek, bilim, bilim insanları
avustralya, böcek, bilim, bilim insanları

Avustralya kıtasında yeni bir böcek türü bulundu: Yaklaşık 40 santimetre boyunda ve uçabiliyor

17:14 05.08.2025 (güncellendi: 17:20 05.08.2025)
© FotoğrafAvustralya kıtasında yeni bir böcek türü bulundu: Yaklaşık 40 santimetre boyunda ve uçabiliyor
Avustralya kıtasında yeni bir böcek türü bulundu: Yaklaşık 40 santimetre boyunda ve uçabiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf
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Avustralyalı bilim insanları, yüksek rakımlı yağmur ormanlarında yaşayan ve neredeyse bir golf topu ağırlığında olan yeni bir dev sopa böceği türü keşfetti. Acrophylla alta adı verilen bu böcek, şimdiye kadar kayıtlara geçmiş Avustralya’nın en ağır böceği olabilir. Keşif, orman koruma tartışmalarını da alevlendirdi.
Avustralya'nın Kuzey Queensland bölgesinde, yüksek rakımlı yağmur ormanlarında bilim insanları tarafından yepyeni bir sopa böceği türü keşfedildi. Acrophylla alta olarak adlandırılan tür, yaklaşık 38 cm uzunluğunda ve ağırlığı neredeyse bir golf topunu buluyor. Uzmanlara göre bu, ülkenin bilinen en ağır böceği olabilir.

Yeni tür, yıllarca gizlenmiş

Keşif, James Cook Üniversitesi'nden biyolog Angus Emmott ve yaban hayatı uzmanı Ross Coupland tarafından yapıldı. Zootaxa dergisinde yayımlanan bilimsel makaleye göre, bu türün bugüne dek görülmemesi, yüksek rakımda, izole orman gölgeliklerinde yaşamasından kaynaklanıyor.

Soğuk iklimde büyüyen devasa bir böcek

Bilim insanlarına göre Acrophylla alta, serin ve nemli yaşam alanına adapte olabilmek için zamanla daha ağır ve dayanıklı bir vücut yapısına evrilmiş. Her ne kadar boy açısından daha uzun sopa böcekleri bulunsa da, bu türün kütle olarak çok daha yoğun olduğu belirtiliyor.

Benzersiz yumurtalarla tür doğrulandı

Araştırmacılar, türün fotoğrafını ilk gördüklerinde bunun yeni bir keşif olabileceğinden şüphelendiler. Yalnızca birkaç gece süren aramayla, ağaç tepesinde dişi bir örnek yakalanarak laboratuvarda incelendi. Türün farklılığı, yumurtalarının benzersiz yapısıyla kesin olarak doğrulandı.

Erkek örnek hala bulunamadı

Şu ana kadar yalnızca dişi bireyler gözlemlendi. Emmott, erkek Acrophylla alta’nın varlığını doğrulamanın oldukça zor olacağını, çünkü bu böceklerin ağaç gölgeliklerinde sessizce yaşadığını belirtiyor. Bu durum, türün keşfini daha da gizemli kılıyor.

Bilim ve orman koruma için uyarı niteliğinde

Bu dev sopa böceğinin keşfi, yağmur ormanlarının biyolojik çeşitliliği hakkında hâlâ ne kadar az şey bildiğimizi de gösteriyor. Uzmanlar, ormanlarda hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tür bulunduğuna inanıyor. Eski Islak Tropikler Yönetim Kurulu Başkanı Peter Valentine’a göre, “Gölgelikler yeterince incelenmedi ve ormanlar korunmadan bu türleri göremeyeceğiz.”
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