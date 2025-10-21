https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-hukumet-kapanmasina-devam-butce-tasarisina-demokrat-engeli-1100346452.html

ABD'de hükümet kapanmasına devam: Bütçe tasarısına Demokrat engeli

ABD'de hükümet kapanmasına devam: Bütçe tasarısına Demokrat engeli

ABD’de hükümetin kapanmasının 20. gününde, federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısı bir kez daha Senato’dan geri döndü... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD’de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20. gününde, Kongre’nin üst kanadı Senato’da yeniden oylama yapıldı.Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 28 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı, gereken 60 ‘Evet’ oyuna ulaşamayarak bir kez daha kabul edilmedi.Cumhuriyetçiler, ükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda Demokrat senatörleri suçladı.Cumhuriyetçi Parti’nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, “Demokratlar, izinsiz göçmenlere sağlık sigortası sağlamak uğruna, 11. kez hükümetin kapanması yönünde oy kullandı” ifadesi kullanıldı.ABD’de hükümet kapanmasıKongre'nin hükümet bütçesini onaylamadığı ABD'de yeni mali yıl 1 Ekim'de başladı. Federal hükümeti faaliyetleri askıya almaya zorladı. Bu durumdan 800 binden fazla kişi, yani çalışanların yüzde 40'ı etkilendi.Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etse de hükümete yönelik finansmanın devam etmesi için Senato'da 60 oy almaları gerekiyor. Halihazırda iktidar parti 53 sandalyeye sahip.Başkan Donald Trump, olanların suçunu Demokratlara yükledi. Yönetim, hükümet kapanmasından yararlanarak personel ve maaş kesintilerine başladı ve Cumhuriyetçilerin destek vermediği programları iptal etti.Bu süreçte ABD Silahlı Kuvvetleri tam kadro görevine devam ediyor ve federal güvenlik güçleri çalışanları da işe gitmek zorundayken henüz maaşlarını almıyorlar.Uzmanlar, hükümet kapanmasının ABD'nin ekonomik büyümesini her hafta 0.1-0.2 puan düşürdüğü uyarısında bulundu. Mevcut kriz uzarsa, sonuçları ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.

