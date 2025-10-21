Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-hukumet-kapanmasina-devam-butce-tasarisina-demokrat-engeli-1100346452.html
ABD'de hükümet kapanmasına devam: Bütçe tasarısına Demokrat engeli
ABD'de hükümet kapanmasına devam: Bütçe tasarısına Demokrat engeli
Sputnik Türkiye
ABD’de hükümetin kapanmasının 20. gününde, federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısı bir kez daha Senato’dan geri döndü... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T07:49+0300
2025-10-21T07:56+0300
dünya
abd
abd federal hükümeti
abd kongresi
senato
cumhuriyetçiler
demokratlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087930290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19a8d25776e971e2ed7cff992f1f5d50.jpg
ABD’de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20. gününde, Kongre’nin üst kanadı Senato’da yeniden oylama yapıldı.Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 28 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı, gereken 60 ‘Evet’ oyuna ulaşamayarak bir kez daha kabul edilmedi.Cumhuriyetçiler, ükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda Demokrat senatörleri suçladı.Cumhuriyetçi Parti’nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, “Demokratlar, izinsiz göçmenlere sağlık sigortası sağlamak uğruna, 11. kez hükümetin kapanması yönünde oy kullandı” ifadesi kullanıldı.ABD’de hükümet kapanmasıKongre'nin hükümet bütçesini onaylamadığı ABD'de yeni mali yıl 1 Ekim'de başladı. Federal hükümeti faaliyetleri askıya almaya zorladı. Bu durumdan 800 binden fazla kişi, yani çalışanların yüzde 40'ı etkilendi.Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etse de hükümete yönelik finansmanın devam etmesi için Senato'da 60 oy almaları gerekiyor. Halihazırda iktidar parti 53 sandalyeye sahip.Başkan Donald Trump, olanların suçunu Demokratlara yükledi. Yönetim, hükümet kapanmasından yararlanarak personel ve maaş kesintilerine başladı ve Cumhuriyetçilerin destek vermediği programları iptal etti.Bu süreçte ABD Silahlı Kuvvetleri tam kadro görevine devam ediyor ve federal güvenlik güçleri çalışanları da işe gitmek zorundayken henüz maaşlarını almıyorlar.Uzmanlar, hükümet kapanmasının ABD'nin ekonomik büyümesini her hafta 0.1-0.2 puan düşürdüğü uyarısında bulundu. Mevcut kriz uzarsa, sonuçları ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/beyaz-sarayda-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insasi-basladi-1100345046.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087930290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_680121a4239d2281a046a66036d25946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd federal hükümeti, abd kongresi, senato, cumhuriyetçiler, demokratlar
abd, abd federal hükümeti, abd kongresi, senato, cumhuriyetçiler, demokratlar

ABD'de hükümet kapanmasına devam: Bütçe tasarısına Demokrat engeli

07:49 21.10.2025 (güncellendi: 07:56 21.10.2025)
© AA / Celal GüneşAmerikan Kongre Binası 'Capitol'
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD’de hükümetin kapanmasının 20. gününde, federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısı bir kez daha Senato’dan geri döndü. Cumhuriyetçiler, tasarının kabul edilmemesinden Demokratları sorumlu tuttu.
ABD’de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20. gününde, Kongre’nin üst kanadı Senato’da yeniden oylama yapıldı.
Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 28 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı, gereken 60 ‘Evet’ oyuna ulaşamayarak bir kez daha kabul edilmedi.
Cumhuriyetçiler, ükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda Demokrat senatörleri suçladı.
Cumhuriyetçi Parti’nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, “Demokratlar, izinsiz göçmenlere sağlık sigortası sağlamak uğruna, 11. kez hükümetin kapanması yönünde oy kullandı” ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etmelerine rağmen Senato'da 53 sandalyeye sahip.

ABD’de hükümet kapanması

Kongre'nin hükümet bütçesini onaylamadığı ABD'de yeni mali yıl 1 Ekim'de başladı. Federal hükümeti faaliyetleri askıya almaya zorladı. Bu durumdan 800 binden fazla kişi, yani çalışanların yüzde 40'ı etkilendi.
Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etse de hükümete yönelik finansmanın devam etmesi için Senato'da 60 oy almaları gerekiyor. Halihazırda iktidar parti 53 sandalyeye sahip.
Başkan Donald Trump, olanların suçunu Demokratlara yükledi. Yönetim, hükümet kapanmasından yararlanarak personel ve maaş kesintilerine başladı ve Cumhuriyetçilerin destek vermediği programları iptal etti.
Bu süreçte ABD Silahlı Kuvvetleri tam kadro görevine devam ediyor ve federal güvenlik güçleri çalışanları da işe gitmek zorundayken henüz maaşlarını almıyorlar.
Uzmanlar, hükümet kapanmasının ABD'nin ekonomik büyümesini her hafta 0.1-0.2 puan düşürdüğü uyarısında bulundu. Mevcut kriz uzarsa, sonuçları ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала