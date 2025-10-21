https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/beyaz-sarayda-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insasi-basladi-1100345046.html

Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı

Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı

21.10.2025

ABD'nin başkenti Washington'da yer alan ve Başkanlık konutu olan Beyaz Saray'da yeni Balo Salonu ve Doğu Kanadı'nın yenilenmesi için çalışmalar başladı. 200 milyon dolarlık balo salonunun inşasından ilk kareler gündem oldu. Beyaz Saray'dan Ağustos ayında yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış" ifadeleri yer almıştı.200 milyon dolar tutacakAçıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denilmişti.

