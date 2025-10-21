Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/beyaz-sarayda-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insasi-basladi-1100345046.html
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 650 kişilik kapasiteye sahip 200 milyon dolarlık bir devlet balo salonu inşa etmeyi planladığını duyurmuştu... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T07:02+0300
2025-10-21T07:02+0300
dünya
donald trump
abd
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100345149_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_b96e0b09dd8ed712c3941d3b41914f77.jpg
ABD'nin başkenti Washington'da yer alan ve Başkanlık konutu olan Beyaz Saray'da yeni Balo Salonu ve Doğu Kanadı'nın yenilenmesi için çalışmalar başladı. 200 milyon dolarlık balo salonunun inşasından ilk kareler gündem oldu. Beyaz Saray'dan Ağustos ayında yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış" ifadeleri yer almıştı.200 milyon dolar tutacakAçıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/beyaz-sarayda-balo-hazirligi-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insa-edilecek-1098290417.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100345149_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ba1c9f37b0ea834272d6730973bea7a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, beyaz saray
donald trump, abd, beyaz saray

Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı

07:02 21.10.2025
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 650 kişilik kapasiteye sahip 200 milyon dolarlık bir devlet balo salonu inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Balo salonun inşası başladı.
ABD'nin başkenti Washington'da yer alan ve Başkanlık konutu olan Beyaz Saray'da yeni Balo Salonu ve Doğu Kanadı'nın yenilenmesi için çalışmalar başladı. 200 milyon dolarlık balo salonunun inşasından ilk kareler gündem oldu.
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
© AA / Celal Güneş
Beyaz Saray'dan Ağustos ayında yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış" ifadeleri yer almıştı.
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Beyaz Saray'da 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşası başladı
© AA / Celal Güneş

200 milyon dolar tutacak

Açıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denilmişti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
DÜNYA
Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek
1 Ağustos, 02:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала