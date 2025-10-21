Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abbnin-konser-harcamalarina-iliskin-sorusturmada-iddianame-kabul-edildi-14-saniga-nitelikli-zimmet-1100365635.html
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi: 14 sanığa nitelikli zimmet suçlaması
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi: 14 sanığa nitelikli zimmet suçlaması
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
ankara
abb
konser
soruşturma
idari soruşturma
rüşvet
rüşvetçilik
rüşvet teklifi
dolandırıcılık
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi.İddianamede, aralarında eski ABB bürokratlarıyla belediye şirketi yetkililerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 14 sanığın, konser hizmet alımlarında 'nitelikli zimmet' suçunu işledikleri öne sürüldü.Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından davanın ilk duruşmasının ilerleyen haftalarda belli olacağı açıklandı.
türki̇ye
ankara
ankara, abb, konser, soruşturma, idari soruşturma, rüşvet, rüşvetçilik, rüşvet teklifi, dolandırıcılık
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi: 14 sanığa nitelikli zimmet suçlaması

17:10 21.10.2025 (güncellendi: 17:35 21.10.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 14 sanığın yargılanmasını öngören iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi.
İddianamede, aralarında eski ABB bürokratlarıyla belediye şirketi yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, konser hizmet alımlarında 'nitelikli zimmet' suçunu işledikleri öne sürüldü.
Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından davanın ilk duruşmasının ilerleyen haftalarda belli olacağı açıklandı.
TÜRKİYE
ABB'ye yönelik konser soruşturması tamamlandı: 31 yıla kadar hapisleri istendi
8 Ekim, 17:24
TÜRKİYE
ABB'ye yönelik konser soruşturması tamamlandı: 31 yıla kadar hapisleri istendi
8 Ekim, 17:24
