Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet... 21.10.2025
2025-10-21T17:10+0300
2025-10-21T17:10+0300
2025-10-21T17:35+0300
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi.İddianamede, aralarında eski ABB bürokratlarıyla belediye şirketi yetkililerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 14 sanığın, konser hizmet alımlarında 'nitelikli zimmet' suçunu işledikleri öne sürüldü.Mahkemenin tensip zaptını hazırlamasının ardından davanın ilk duruşmasının ilerleyen haftalarda belli olacağı açıklandı.
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi: 14 sanığa nitelikli zimmet suçlaması
17:10 21.10.2025 (güncellendi: 17:35 21.10.2025)
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 14 sanığın yargılanmasını öngören iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
