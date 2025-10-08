https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abbye-yonelik-konser-sorusturmasi-tamamlandi-14-kisi-icin-iddianame-hazirlandi-1100032637.html
ABB'ye yönelik konser soruşturması tamamlandı: 31 yıla kadar hapisleri istendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması tamamlandı ve 14 sanık hakkında 'nitelikli zimmet' suçundan iddianame hazırlandı. 08.10.2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda "konser soruşturması" olarak bilinen dosyada yürütülen soruşturma tamamlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
17:24 08.10.2025 (güncellendi: 18:10 08.10.2025)
