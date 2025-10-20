Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/rus-filozof-dugin-trump-putine-budapestede-zirve-duzenlenmesini-onererek-kararli-bir-adim-atti-1100339250.html
Rus filozof Dugin: Trump, Putin'e Budapeşte'de zirve düzenlenmesini önererek kararlı bir adım attı
Rus filozof Dugin: Trump, Putin'e Budapeşte'de zirve düzenlenmesini önererek kararlı bir adım attı
Sputnik Türkiye
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, ABD Başkanı Trump'ın Rus lider Putin'e Rusya-ABD zirvesi için Budapeşte'yi önererek kararlı bir tavır ortaya... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T19:52+0300
2025-10-20T19:52+0300
dünya
aleksandr dugin
rusya
vladimir putin
abd
donald trump
zirve
budapeşte
viktor orban
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin’e göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte'de düzenlenmesini önererek kararlı bir tavır ortaya koydu.Radyo Sputnik’e konuşan Dugin, “Bu çok açık. Budapeşte değilse, başka neresi olsun? Budapeşte’de olmayacaksa nerede yapılsın? Anchorage’de oldu, belki Hindistan’da, ama orası olmaz. Hindistan, Trump'a dost olmasına rağmen petrol konusunda bizim tarafımızda tutum sergiledi. Bir de İslam dünyası var. Bence Trump kararlı bir tavır ortaya koydu. Budapeşte son derece ciddi, orası tam isabet oldu” ifadelerini kullandı.Dugin’e göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD liderlerine ‘eşit derecede dost’, Vladimir Zelenskiy ise zirve için böyle bir platformun seçilmesi nedeniyle oldukça öfkelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-ve-trump-macaristanda-hangi-mekanda-gorusecek-1100257316.html
rusya
abd
budapeşte
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr dugin, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, zirve, budapeşte, viktor orban, macaristan
aleksandr dugin, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, zirve, budapeşte, viktor orban, macaristan

Rus filozof Dugin: Trump, Putin'e Budapeşte'de zirve düzenlenmesini önererek kararlı bir adım attı

19:52 20.10.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, ABD Başkanı Trump'ın Rus lider Putin'e Rusya-ABD zirvesi için Budapeşte'yi önererek kararlı bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin’e göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte'de düzenlenmesini önererek kararlı bir tavır ortaya koydu.
Radyo Sputnik’e konuşan Dugin, “Bu çok açık. Budapeşte değilse, başka neresi olsun? Budapeşte’de olmayacaksa nerede yapılsın? Anchorage’de oldu, belki Hindistan’da, ama orası olmaz. Hindistan, Trump'a dost olmasına rağmen petrol konusunda bizim tarafımızda tutum sergiledi. Bir de İslam dünyası var. Bence Trump kararlı bir tavır ortaya koydu. Budapeşte son derece ciddi, orası tam isabet oldu” ifadelerini kullandı.
Dugin’e göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD liderlerine ‘eşit derecede dost’, Vladimir Zelenskiy ise zirve için böyle bir platformun seçilmesi nedeniyle oldukça öfkelendi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
DÜNYA
Putin ve Trump Macaristan'da hangi mekanda görüşecek?
17 Ekim, 10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала