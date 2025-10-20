https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/rus-filozof-dugin-trump-putine-budapestede-zirve-duzenlenmesini-onererek-kararli-bir-adim-atti-1100339250.html

Rus filozof Dugin: Trump, Putin'e Budapeşte'de zirve düzenlenmesini önererek kararlı bir adım attı

Rus filozof Dugin: Trump, Putin'e Budapeşte'de zirve düzenlenmesini önererek kararlı bir adım attı

Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, ABD Başkanı Trump'ın Rus lider Putin'e Rusya-ABD zirvesi için Budapeşte'yi önererek kararlı bir tavır ortaya... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin’e göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte'de düzenlenmesini önererek kararlı bir tavır ortaya koydu.Radyo Sputnik’e konuşan Dugin, “Bu çok açık. Budapeşte değilse, başka neresi olsun? Budapeşte’de olmayacaksa nerede yapılsın? Anchorage’de oldu, belki Hindistan’da, ama orası olmaz. Hindistan, Trump'a dost olmasına rağmen petrol konusunda bizim tarafımızda tutum sergiledi. Bir de İslam dünyası var. Bence Trump kararlı bir tavır ortaya koydu. Budapeşte son derece ciddi, orası tam isabet oldu” ifadelerini kullandı.Dugin’e göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ve ABD liderlerine ‘eşit derecede dost’, Vladimir Zelenskiy ise zirve için böyle bir platformun seçilmesi nedeniyle oldukça öfkelendi.

