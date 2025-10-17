Türkiye
Putin ve Trump Macaristan'da hangi mekanda görüşecek?
Putin ve Trump Macaristan'da hangi mekanda görüşecek?
Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Budapeşte'de bir manastırda veya stadyumda görüşebileceği üzerinde duruluyor. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Putin ve Trump Macaristan'da hangi mekanda görüşecek?

10:28 17.10.2025 (güncellendi: 10:38 17.10.2025)
Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Budapeşte'de bir manastırda veya stadyumda görüşebileceği üzerinde duruluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme niyetini mevkidaşıyla paylaştığını açıkladı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin bu fikre hemen destek verdiğini belirtti.

Sputnik, iki liderin Macaristan'da buluşabileceği olası mekanları mercek altına aldı.

Son yıllarda Macaristan'ın en büyük siyasi buluşmalarından bazılarına ev sahipliği yapan 'Karmelit Manastırı' olan tarihi unvanını koruyan Macaristan hükümet binası, ünlü Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın adını taşıyan Macaristan'ın en büyük stadyumu ve Buda'daki Kale Tepesi'ndeki bahçeyi de içeren restore edilmiş mimari kompleks öne çıkan mekanlar olarak dikkat çekiyor.

Tarihi Karmelit Manastırı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Macaristan'da yaptığı görüşmeler, Macar hükümetinin ve başbakanlık konutunun bulunduğu, bir zamanlar bu alanda bulunan Karmelit Manastırı'nın tarihi adını koruyan, barok mimari tarzında bir saray olan binada gerçekleştirildi.

Orban, Putin'in 2019 yılında Macaristan'a yaptığı ziyarette de konuğunu aynı mekanda ağırladı.

Ferenc Puskas Stadyumu

Macaristan'ın 2024'ün ikinci yarısındaki AB Dönem Başkanlığı sırasında Budapeşte, 40'tan fazla ülkeden liderlerin katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ve gayri resmi AB zirvesine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, 2019 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası için inşa edilen ve 67 binden fazla seyirci kapasiteli, Macaristan'ın en büyük stadyumu olan Puskas Arena'da gerçekleştirildi.

Rusya-Macaristan Hükümetlerarası Komisyonu'nun son toplantısı da Eylül 2024'te bu statta yapıldı.

Kale Çarşısı ve Bahçesi

Orban'ın yıllık konuşmalarının yanı sıra önemli forumlar, sıklıkla, 19. yüzyılın ikinci yarısında, ünlü Macar mimar Miklos Ybl'nin tasarımları temelinde Neo-Rönesans tarzında inşa edilen Budapeşte Kale Çarşısı ve Bahçesi'nde (Varkert Bazar) düzenleniyor. 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılan bu yapı, 2014 yılında restore edildi. Burada henüz dün Orban'ın da katılımıyla yurtdışındaki Macarlara yönelik bir forum düzenlendi.

Liderler ve heyetleri, genellikle, Budapeşte'de Tuna Nehri kıyısında Zincir Köprü yakınlarındaki tarihi Gresham Sarayı'nda bulunan Four Seasons Otel'de konaklıyor. Çin lideri Şi 2023'te, Netanyahu ise 2024'te bu otelde konakladı.
