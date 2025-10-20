https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ukraynaya-tomahawk-sevkiyati-trump-henuz-karar-vermedi-1100313660.html

Ukrayna’ya Tomahawk sevkiyatı: ‘Trump henüz karar vermedi’

Ukrayna’ya Tomahawk sevkiyatı: ‘Trump henüz karar vermedi’

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump’ın henüz Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzelerinin gönderilmesi konusunda hiçbir karar almadığını belirtti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T09:20+0300

2025-10-20T09:20+0300

2025-10-20T09:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

j.d. vance

ukrayna

tomahawk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085905822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6166c56cde4b1100698c11b7be1a2953.jpg

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Trump, Tomahawk'ı Ukrayna'ya devretme kararını henüz almadı” şeklinde konuştu.Trump için ülke çıkarlarının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı, ülkenin kritik öneme sahip silah sistemlerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.Beyaz Saray'ın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmayı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Vance, bunun aylar veya daha uzun süre alsa bile bu konuda iyimser olduklarını ekledi.Tomahawk gerilimiTrump, Cuma günü Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. CNN'e göre, Trump Ukrayna'nın uzun menzilli füzeler almayacağını söyledi. Axios portalı, görüşmelerin gergin geçtiğini ve ABD liderinin sert bir tavır sergilediğini belirtti. Kaynaklardan biri, görüşmenin “kötü geçtiğini” söyledi. Zelenskiy, Beyaz Saray dışında bir basın toplantısı yapmak zorunda kaldı.Putin-Trump görüşmesiDaha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Taraflar, Ukrayna konusunu ele almıştı. Görüşmenin ardından Trump, Rus mevkidaşı ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de görüşme niyetinde olduğunu duyurmuştu.Trump, Putin’le telefon görüşmesinin ardından, ABD’nin de Tomahawk füzelerine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/rusya-ukraynadaki-catismaya-uzun-vadeli-cozum-bulunmali-baris-garanti-altina-alinmali-1100313350.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, j.d. vance, ukrayna, tomahawk