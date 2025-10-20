Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/eski-cia-uzmani-johnson-macaristanin-komsulari-putin-trump-gorusmesini-engellemeye-calisabilir-1100331572.html
Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir
Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Johnson, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyi bozmaya çalışabileceğini... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T14:49+0300
2025-10-20T14:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
macaristan
romanya
polonya
bulgaristan
viktor orban
yuriy uşakov
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
ABD’li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Macaristan yolu üzerinde bulunan ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin vermeyerek Rusya-ABD zirvesine engel olmaya çalışacakları ihtimalinden bahsetti.Johnson, Macaristan’ın komşularının Putin’in uçağının geçişine izin vermeme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu mümkün. Başkan Putin olsaydım kesinlikle savaş uçakları eşliğinde uçardım” dedi.Bulgaristan veya Romanya’nın, Putin uçağının geçişi için daha uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman, Polonya’nın Rusya'ya yönelik son derece olumsuz tutumu nedeniyle buna uygun olmadığını kadyetti.Putin ve Trump arasında 16 Ekim Perşembe günü yeni telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılabilecek yeni zirve için hemen hazırlık çalışmalarına başlayacağını bildirmişti. Uçakov, Budapeşte’yi Trump’ın teklif ettiğini, Putin’in bu fikre destek verdiğini belirtmişti.Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte Zirvesi için hazırlıkların başlatılması amacıyla organizasyon komitesinin oluşturulması emrini verdiğini açıklamıştı. İlgili çalışmaların 16 Ekim’de başladığını söyleyen Orban, Rusya-ABD Zirvesi’nin Ukrayna’da barışın tesis olmasına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1100328563.html
rusya
macaristan
romanya
polonya
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, macaristan, romanya, polonya, bulgaristan, viktor orban, yuriy uşakov, nato, cia
abd, rusya, macaristan, romanya, polonya, bulgaristan, viktor orban, yuriy uşakov, nato, cia

Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir

14:49 20.10.2025
© Sputnik / Сергей БобылевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Eski CIA analisti Johnson, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyi bozmaya çalışabileceğini belirtti.
ABD’li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Macaristan yolu üzerinde bulunan ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin vermeyerek Rusya-ABD zirvesine engel olmaya çalışacakları ihtimalinden bahsetti.
Johnson, Macaristan’ın komşularının Putin’in uçağının geçişine izin vermeme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu mümkün. Başkan Putin olsaydım kesinlikle savaş uçakları eşliğinde uçardım” dedi.
Bulgaristan veya Romanya’nın, Putin uçağının geçişi için daha uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman, Polonya’nın Rusya'ya yönelik son derece olumsuz tutumu nedeniyle buna uygun olmadığını kadyetti.
Putin ve Trump arasında 16 Ekim Perşembe günü yeni telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılabilecek yeni zirve için hemen hazırlık çalışmalarına başlayacağını bildirmişti. Uçakov, Budapeşte’yi Trump’ın teklif ettiğini, Putin’in bu fikre destek verdiğini belirtmişti.
Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte Zirvesi için hazırlıkların başlatılması amacıyla organizasyon komitesinin oluşturulması emrini verdiğini açıklamıştı. İlgili çalışmaların 16 Ekim’de başladığını söyleyen Orban, Rusya-ABD Zirvesi’nin Ukrayna’da barışın tesis olmasına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала