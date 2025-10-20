https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/eski-cia-uzmani-johnson-macaristanin-komsulari-putin-trump-gorusmesini-engellemeye-calisabilir-1100331572.html

Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir

Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti Johnson, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyi bozmaya çalışabileceğini... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T14:49+0300

2025-10-20T14:49+0300

2025-10-20T14:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

macaristan

romanya

polonya

bulgaristan

viktor orban

yuriy uşakov

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png

ABD’li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Macaristan yolu üzerinde bulunan ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin vermeyerek Rusya-ABD zirvesine engel olmaya çalışacakları ihtimalinden bahsetti.Johnson, Macaristan’ın komşularının Putin’in uçağının geçişine izin vermeme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu mümkün. Başkan Putin olsaydım kesinlikle savaş uçakları eşliğinde uçardım” dedi.Bulgaristan veya Romanya’nın, Putin uçağının geçişi için daha uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman, Polonya’nın Rusya'ya yönelik son derece olumsuz tutumu nedeniyle buna uygun olmadığını kadyetti.Putin ve Trump arasında 16 Ekim Perşembe günü yeni telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılabilecek yeni zirve için hemen hazırlık çalışmalarına başlayacağını bildirmişti. Uçakov, Budapeşte’yi Trump’ın teklif ettiğini, Putin’in bu fikre destek verdiğini belirtmişti.Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte Zirvesi için hazırlıkların başlatılması amacıyla organizasyon komitesinin oluşturulması emrini verdiğini açıklamıştı. İlgili çalışmaların 16 Ekim’de başladığını söyleyen Orban, Rusya-ABD Zirvesi’nin Ukrayna’da barışın tesis olmasına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1100328563.html

rusya

macaristan

romanya

polonya

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, macaristan, romanya, polonya, bulgaristan, viktor orban, yuriy uşakov, nato, cia