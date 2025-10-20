https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/eski-cia-uzmani-johnson-macaristanin-komsulari-putin-trump-gorusmesini-engellemeye-calisabilir-1100331572.html
Eski CIA uzmanı Johnson: Macaristan’ın komşuları Putin-Trump görüşmesini engellemeye çalışabilir
Eski CIA analisti Johnson, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyi bozmaya çalışabileceğini... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD’li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Macaristan yolu üzerinde bulunan ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin vermeyerek Rusya-ABD zirvesine engel olmaya çalışacakları ihtimalinden bahsetti.Johnson, Macaristan’ın komşularının Putin’in uçağının geçişine izin vermeme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu mümkün. Başkan Putin olsaydım kesinlikle savaş uçakları eşliğinde uçardım” dedi.Bulgaristan veya Romanya’nın, Putin uçağının geçişi için daha uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman, Polonya’nın Rusya'ya yönelik son derece olumsuz tutumu nedeniyle buna uygun olmadığını kadyetti.Putin ve Trump arasında 16 Ekim Perşembe günü yeni telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılabilecek yeni zirve için hemen hazırlık çalışmalarına başlayacağını bildirmişti. Uçakov, Budapeşte’yi Trump’ın teklif ettiğini, Putin’in bu fikre destek verdiğini belirtmişti.Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte Zirvesi için hazırlıkların başlatılması amacıyla organizasyon komitesinin oluşturulması emrini verdiğini açıklamıştı. İlgili çalışmaların 16 Ekim’de başladığını söyleyen Orban, Rusya-ABD Zirvesi’nin Ukrayna’da barışın tesis olmasına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.
2025
ABD’li blog yazarı, siyasi yorumcu ve eski CIA analisti Lurry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, Rusya-Macaristan yolu üzerinde bulunan ülkelerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin vermeyerek Rusya-ABD zirvesine engel olmaya çalışacakları ihtimalinden bahsetti.
Johnson, Macaristan’ın komşularının Putin’in uçağının geçişine izin vermeme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu mümkün. Başkan Putin olsaydım kesinlikle savaş uçakları eşliğinde uçardım” dedi.
Bulgaristan veya Romanya’nın, Putin uçağının geçişi için daha uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman, Polonya’nın Rusya'ya yönelik son derece olumsuz tutumu nedeniyle buna uygun olmadığını kadyetti.
Putin ve Trump arasında 16 Ekim Perşembe günü yeni telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 2.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılabilecek yeni zirve için hemen hazırlık çalışmalarına başlayacağını bildirmişti. Uçakov, Budapeşte’yi Trump’ın teklif ettiğini, Putin’in bu fikre destek verdiğini belirtmişti.
Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte Zirvesi için hazırlıkların başlatılması amacıyla organizasyon komitesinin oluşturulması emrini verdiğini açıklamıştı. İlgili çalışmaların 16 Ekim’de başladığını söyleyen Orban, Rusya-ABD Zirvesi’nin Ukrayna’da barışın tesis olmasına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetmişti.