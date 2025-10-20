https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1100328563.html
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T14:01+0300
2025-10-20T14:01+0300
2025-10-20T13:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633b2bc16250e88bb6fb3484a432bcf2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Lenino yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1575 asker, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 142 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç güdümlü uçak bombasını ve 129 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ab-konseyi-rus-dogalgazinin-transitine-yasak-getirdi-1100328047.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5756df85d70e970d8ff2272ddd29cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Donbass’ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Lenino yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1575 asker, bir tank ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 142 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç güdümlü uçak bombasını ve 129 uçak tipi İHA’sını imha etti.