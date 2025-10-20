Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/binlerce-yillik-sifa-tarifi-tarhanayi-ilaca-ceviren-dogru-pisirme-yontemi-1100328342.html
Binlerce yıllık şifa tarifi: Tarhanayı ilaca çeviren doğru pişirme yöntemi
Binlerce yıllık şifa tarifi: Tarhanayı ilaca çeviren doğru pişirme yöntemi
Sputnik Türkiye
Tarhana çorbası, doğru pişirildiğinde bağışıklığı güçlendiren, sindirimi düzenleyen ve hastalıklara karşı koruyan doğal bir şifa kaynağı. işte tarhanayı ilaca çeviren doğru tarif ve püf noktaları.
2025-10-20T14:01+0300
2025-10-20T14:01+0300
sağlik
anadolu
türkiye
haberler
tarhana
çorba
hasta
grip
grip aşısı
grip salgını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088100528_0:293:2730:1829_1920x0_80_0_0_0490533ba3340d52157ddc741c7e2e67.jpg
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi tarhana çorbası, binlerce yıllık geçmişiyle Türk mutfağının en köklü miraslarından biri.Yoğurt, un, biber, domates ve baharatlarla hazırlanan bu fermente karışım, aslında probiyotik bir besin. Ancak uzmanlara göre, çoğumuz bu mucizevi çorbayı yanlış pişiriyoruz.Tarhanayı doğru yöntemlerle hazırlamak, onu sıradan bir çorbadan çıkarıp bağışıklık güçlendirici bir doğal takviyeye dönüştürüyor.Tarhanayı 'ilaç' yapan sihirli dokunuş: Kıyma ve doğru pişirmeBeslenme uzmanları, tarhana çorbasının besin değerini artırmanın en etkili yolunun içine kıyma eklemek olduğunu belirtiyor.Kıyma, çorbanın protein oranını yükseltiyor; özellikle çocuklar, yaşlılar ve sporcular için güçlü bir ana öğün haline getiriyor.Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve kırmızı biber eklendiğinde, tarhana adeta bir şifa iksirine dönüşüyor.Doğru pişirme yöntemi ise şöyle:Köylüden saraya uzanan efsane lezzetRivayete göre bir gün bir Sultan, Anadolu’da fakir bir köylünün evine misafir olur. Ev sahibi, elindekilerle alelacele bir çorba yapar. Sultan çorbayı çok beğenir ve adını sorar. Kadın utana sıkıla,“Dar hane çorbası efendim, fakir yemeği,”der.Zamanla bu ifade halk arasında “tarhana” olarak yerleşir ve mütevazı köy sofralarından saray mutfağına kadar uzanır.Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi düzenliyorTarhana çorbası, içeriğindeki yoğurt sayesinde bağırsak florasını destekleyen doğal probiyotikler içeriyor.Sebze ve baharat karışımı ise bağışıklık sistemine doğal bir kalkan oluşturuyor.Düzenli tüketildiğinde:Diyet yapanlar için düşük kalorili bir seçenek olan tarhana, vücuttan fazla tuzun atılmasına da yardımcı oluyor.Beyni de koruyor, kalbi deUzmanlara göre tarhana yalnızca mideye değil, beyin sağlığına da iyi geliyor.İçeriğindeki doğal bileşenlerin hafızayı güçlendirdiği ve Alzheimer riskini azaltabileceği düşünülüyor.Ayrıca yüksek tansiyon hastaları için de güvenli bir besin; çünkü tarhana vücuttaki tuz dengesini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/3-bin-yil-onceki-hitit-yonetim-merkezi-ortaya-cikti-yeni-civi-yazili-tabletler-bulundu-1100325132.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088100528_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3469e4911602ba2c85df9afd5da76754.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarhana çorbası, tarhana nasıl yapılır, tarhana faydaları, kıymalı tarhana tarifi, doğru tarhana pişirme yöntemi, bağışıklığı güçlendiren yiyecekler, probiyotik gıdalar, anadolu mutfağı, kış çorbaları, gribe iyi gelen çorba
tarhana çorbası, tarhana nasıl yapılır, tarhana faydaları, kıymalı tarhana tarifi, doğru tarhana pişirme yöntemi, bağışıklığı güçlendiren yiyecekler, probiyotik gıdalar, anadolu mutfağı, kış çorbaları, gribe iyi gelen çorba

Binlerce yıllık şifa tarifi: Tarhanayı ilaca çeviren doğru pişirme yöntemi

14:01 20.10.2025
© AA / Mehmet Akif SarıhanTarhana yapımını bir ritüel haline getiren üç komşu çocukluklarından beri tarhana tükettiklerini söyledi.
Tarhana yapımını bir ritüel haline getiren üç komşu çocukluklarından beri tarhana tükettiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA / Mehmet Akif Sarıhan
Abone ol
Tarhana çorbası, Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri olmasının ötesinde, bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaç olarak yeniden gündemde. Uzmanlara göre doğru pişirme ve doğru malzemelerle hazırlandığında, bu geleneksel çorba yalnızca içimizi ısıtmıyor, aynı zamanda vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor.
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi tarhana çorbası, binlerce yıllık geçmişiyle Türk mutfağının en köklü miraslarından biri.
Yoğurt, un, biber, domates ve baharatlarla hazırlanan bu fermente karışım, aslında probiyotik bir besin. Ancak uzmanlara göre, çoğumuz bu mucizevi çorbayı yanlış pişiriyoruz.
Tarhanayı doğru yöntemlerle hazırlamak, onu sıradan bir çorbadan çıkarıp bağışıklık güçlendirici bir doğal takviyeye dönüştürüyor.

Tarhanayı 'ilaç' yapan sihirli dokunuş: Kıyma ve doğru pişirme

Beslenme uzmanları, tarhana çorbasının besin değerini artırmanın en etkili yolunun içine kıyma eklemek olduğunu belirtiyor.
Kıyma, çorbanın protein oranını yükseltiyor; özellikle çocuklar, yaşlılar ve sporcular için güçlü bir ana öğün haline getiriyor.
Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve kırmızı biber eklendiğinde, tarhana adeta bir şifa iksirine dönüşüyor.
Doğru pişirme yöntemi ise şöyle:
Tarhana önce oda sıcaklığında suyla açılmalı,
Ardından yavaş yavaş kaynayan suya karıştırılarak eklenmeli.
Bu yöntemle hem topaklanma önleniyor hem de besin değerleri korunuyor.

Köylüden saraya uzanan efsane lezzet

Rivayete göre bir gün bir Sultan, Anadolu’da fakir bir köylünün evine misafir olur. Ev sahibi, elindekilerle alelacele bir çorba yapar. Sultan çorbayı çok beğenir ve adını sorar. Kadın utana sıkıla,
“Dar hane çorbası efendim, fakir yemeği,”
der.
Zamanla bu ifade halk arasında “tarhana” olarak yerleşir ve mütevazı köy sofralarından saray mutfağına kadar uzanır.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi düzenliyor

Tarhana çorbası, içeriğindeki yoğurt sayesinde bağırsak florasını destekleyen doğal probiyotikler içeriyor.
Sebze ve baharat karışımı ise bağışıklık sistemine doğal bir kalkan oluşturuyor.
Düzenli tüketildiğinde:
Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyor,
Hazımsızlık ve şişkinliği azaltıyor,
Vücudu toksinlerden arındırıyor,
Uzun süre tokluk sağlıyor.
Diyet yapanlar için düşük kalorili bir seçenek olan tarhana, vücuttan fazla tuzun atılmasına da yardımcı oluyor.

Beyni de koruyor, kalbi de

Uzmanlara göre tarhana yalnızca mideye değil, beyin sağlığına da iyi geliyor.
İçeriğindeki doğal bileşenlerin hafızayı güçlendirdiği ve Alzheimer riskini azaltabileceği düşünülüyor.
Ayrıca yüksek tansiyon hastaları için de güvenli bir besin; çünkü tarhana vücuttaki tuz dengesini koruyor.
Anadolu'da kadınlar 4 bin yıl önce ticari anlaşma yapıp, mühür basıyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
YAŞAM
3 bin yıl önceki Hitit yönetim merkezi ortaya çıktı: Yeni çivi yazılı tabletler bulundu
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала