3 bin yıl önceki Hitit yönetim merkezi ortaya çıktı: Yeni çivi yazılı tabletler bulundu
© DHAAnadolu'da kadınlar 4 bin yıl önce ticari anlaşma yapıp, mühür basıyordu
© DHA
Abone ol
Kilis’teki Oylum Höyük kazılarında, binlerce yıllık bir sır daha açığa çıktı. Arkeologlar, Hititçe ve Akkadça çivi yazılı dört tablet ile Hititli yöneticilere ait mühür baskıları keşfetti. Uzmanlara göre bulgular, Oylum Höyük’ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda bölgesel bir yönetim merkezi olduğunu kanıtlıyor.
Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürütülen Oylum Höyük kazılarında, yeni bir arkeolojik hazine bulundu.
Kazı ekibi, iki Hititçe ve iki Akkadça olmak üzere toplam dört çivi yazılı tablet ile beş adet kilden mühür baskısını ortaya çıkardı.
Kazı ekibi, iki Hititçe ve iki Akkadça olmak üzere toplam dört çivi yazılı tablet ile beş adet kilden mühür baskısını ortaya çıkardı.
Prof. Dr. Engin, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kilis Valiliği’nin destek verdiği 2025 yılı çalışmalarında Geç Tunç Çağı’na ait tabakalara ulaştıklarını açıkladı.
Edebi metinler ve ekonomik belgeler bulundu
Kazılarda bulunan tabletlerin içerikleri, kazı ekibinde yer alan Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından incelendi.
Bulgulara göre, Hititçe tabletler edebi metinler, Akkadça tabletler ise ekonomik ve imar faaliyetlerine ilişkin kayıtlar içeriyor.
Bulgulara göre, Hititçe tabletler edebi metinler, Akkadça tabletler ise ekonomik ve imar faaliyetlerine ilişkin kayıtlar içeriyor.
Engin, “Belgelerin çıkarıldığı yapı kalıntısının, Hititli yöneticilere ait avlulu ve anıtsal bir yapı olduğu anlaşıldı,” diyerek yapının idari işlevine dikkat çekti.
Hititlerin yönetim merkezi Oylum Höyük müydü?
Prof. Dr. Engin, geçmiş kazılarda da krali mühür baskıları ve bir Hitit tableti bulduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“Bu yılki buluntular, yapının bir yangın sonucu tahrip olduğunu, ancak aynı zamanda Oylum Höyük’ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik merkez olduğunu kanıtlıyor.”
Kazı ekibi, önümüzdeki yıllarda yapının tamamını açığa çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyor.
Arkeologlar için yeni bir dönüm noktası
Bu son keşif, Anadolu arkeolojisi açısından yalnızca yerel değil, uluslararası öneme sahip bir bulgu olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, tabletlerin çözülmesiyle birlikte Hititlerin bölgedeki yönetim ağı, ticari ilişkileri ve toplumsal yapısı hakkında yeni bilgilere ulaşılabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, tabletlerin çözülmesiyle birlikte Hititlerin bölgedeki yönetim ağı, ticari ilişkileri ve toplumsal yapısı hakkında yeni bilgilere ulaşılabileceğini belirtiyor.