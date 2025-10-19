https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/operasyon-tam-hiz-devam-ediyor-donbass-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1100300517.html

Operasyon tam hız devam ediyor: Donbass ve Zaporojye’de iki yerleşim kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Çunişino, Zaporojye Bölgesi'nde de Poltavka adlı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele... 19.10.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.600 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 4'ü tank olmak üzere 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eylemlerini sağlayan ulaştırma altyapı tesislerini, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını, 3 HIMARS füzesini ve 323 uçak tipi İHA’sını imha etti.

