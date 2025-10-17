https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rus-ordusu-ukraynada-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1100270012.html
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T13:54+0300
2025-10-17T13:54+0300
2025-10-17T13:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099602493_0:34:1139:674_1920x0_80_0_0_0676d836708693bafe3a647020690503.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi’nde Peçanoye ve Tihoye, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde de Privolye yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiğini duyurdu.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile bir yoğun ve 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Bu saldırılar sırasında, Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA imalat yerleri ve depoları ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 8 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 10 bin 685 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlinden-putin-trump-zirvesiyle-ilgili-aciklama-cozulmesi-gereken-cok-sorun-var-1100269387.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099602493_69:0:1066:748_1920x0_80_0_0_60eeb065b94fd207efe045ae755882e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi’nde Peçanoye ve Tihoye, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde de Privolye yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiğini duyurdu.
Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile bir yoğun ve 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Bu saldırılar sırasında, Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA imalat yerleri ve depoları ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Son bir haftada 8 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 10 bin 685 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını yitirdi.