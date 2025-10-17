Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi’nde Peçanoye ve Tihoye, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde de Privolye yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiğini duyurdu.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile bir yoğun ve 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Bu saldırılar sırasında, Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA imalat yerleri ve depoları ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 8 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 10 bin 685 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını yitirdi.
Rus ordusu, Ukrayna'da 3 yerleşimi daha ele geçirdi

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarında kontrolü altına aldığı bölgelerin yüzölçümünü genişletmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi’nde Peçanoye ve Tihoye, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde de Privolye yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiğini duyurdu.
Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da askeri hedeflere yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile bir yoğun ve 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Bu saldırılar sırasında, Ukrayna’nın silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA imalat yerleri ve depoları ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Son bir haftada 8 yerleşim Rusya'nın kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 10 bin 685 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını yitirdi.
