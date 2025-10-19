https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/kadikoyde-4-kisi-iskeleden-dustu-1i-hayatini-kaybetti-3u-kurtarildi-1100305115.html

Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü: 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı

Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü: 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı

Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. 19.10.2025, Sputnik Türkiye

Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü, 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.Kadıköy'de iskeleden düştülerCaferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.Deniz düşenlerden bir kişi hayatını kaybettiÇevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

