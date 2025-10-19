https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/kadikoyde-4-kisi-iskeleden-dustu-1i-hayatini-kaybetti-3u-kurtarildi-1100305115.html
Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü: 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı
Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü: 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T16:35+0300
2025-10-19T16:35+0300
2025-10-19T16:35+0300
türki̇ye
türkiye
sahil güvenlik
kadıköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305383_0:0:844:475_1920x0_80_0_0_b1494364fe024f47458324d70de38ccf.png
Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü, 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.Kadıköy'de iskeleden düştülerCaferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.Deniz düşenlerden bir kişi hayatını kaybettiÇevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/oyuncu-irem-helvacioglu-denizde-uzerime-cocuk-dustu-felc-oldugumu-dusundum-parmaklarimda-elektrik-1098584035.html
türki̇ye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305383_27:0:815:591_1920x0_80_0_0_ab85f9b7f6d9e00d81cc70b790902e69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sahil güvenlik, kadıköy
türkiye, sahil güvenlik, kadıköy
Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü: 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı
Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy'de 4 kişi iskeleden düştü, 1'i hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.
Kadıköy'de iskeleden düştüler
Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.
Deniz düşenlerden bir kişi hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.