Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Pleşeyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 18.10.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.565 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2’si tank dahil olmak üzere 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın ulaştırma altyapı tesislerini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen savunma sanayi işletmelerini ve bir İHA operatörleri eğitim merkezini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını, 6 HIMARS füzesini ve 140 uçak tipi İHA’sını imha etti.
12:53 18.10.2025 (güncellendi: 13:18 18.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Pleşeyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.565 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2’si tank dahil olmak üzere 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna'nın ulaştırma altyapı tesislerini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen savunma sanayi işletmelerini ve bir İHA operatörleri eğitim merkezini, ayrıca 156 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını, 6 HIMARS füzesini ve 140 uçak tipi İHA’sını imha etti.