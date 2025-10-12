https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/rus-ordusu-ukraynanin-savunma-sanayi-tesislerini-hedef-aldi-1100119783.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini hedef aldı

Rus ordusu, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini hedef aldı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta düşman güçlerine ciddi darbe indirmeyi sürdürüyor. 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T13:28+0300

2025-10-12T13:28+0300

2025-10-12T13:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

donbass

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus ordusu

rusya ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayisini besleyen yakıt ve enerji tesislerini vurduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre taktik hava araçları, SİHA'lar, top ve füzelerle gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 137 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları da imha edildi.Son24 saat içindeki çatışmalarda en az 1460 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Rus hava savunma sistemleri, son 24 saat içinde, ABD yapımı 9 HIMARS roketi, 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesi ve 72 İHA'yı engelledi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/rusya-ukrayna-ordusunun-sumi-bolgesindeki-tesislerini-vurdu-1100115305.html

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya ordusu