Rus ordusu, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini hedef aldı
13:28 12.10.2025 (güncellendi: 13:33 12.10.2025)
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta düşman güçlerine ciddi darbe indirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayisini besleyen yakıt ve enerji tesislerini vurduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre taktik hava araçları, SİHA'lar, top ve füzelerle gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 137 bölgedeki geçici konuşlanma noktaları da imha edildi.
Son24 saat içindeki çatışmalarda en az 1460 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus hava savunma sistemleri, son 24 saat içinde, ABD yapımı 9 HIMARS roketi, 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesi ve 72 İHA'yı engelledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.