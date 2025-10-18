https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-41-iha-imha-etti-1100286062.html
Rus hava savunması dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 41 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 41 insansız hava... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın 12 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 41 İHA düşürdü.Bakanlık, 12 İHA’nın Bryansk Bölgesi’nde, 6 İHA’nın Karadeniz üzerinde imha edildiği, Kaluga Bölgesi ve Başkurdistan’da ise 5’er İHA düşürüldüğü bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca Moskova Bölgesi’nde 3, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 2’şer, Volgograd, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece saatlerinde ülkenin farkı bölgelerinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 41 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın 12 bölgesinde ve Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusuna ait 41 İHA düşürdü.
Bakanlık, 12 İHA’nın Bryansk Bölgesi’nde, 6 İHA’nın Karadeniz üzerinde imha edildiği, Kaluga Bölgesi ve Başkurdistan’da ise 5’er İHA düşürüldüğü bilgisini verdi.
Açıklamada ayrıca Moskova Bölgesi’nde 3, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 2’şer, Volgograd, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.