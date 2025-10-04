https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-uzay-kuvvetleri-yabanci-uydulari-ve-uzay-deneylerini-yakindan-1099900140.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'da her yıl Rus uzmanların yabancı uydu gruplarını ve uzay araçlarının yaptığı deneyleri yakından izlediğini bildirdi. 04.10.2025

Bakanlıktan 4 Ekim'de kutlanan Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınlanan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uzmanlarının yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının bileşimini ve durumunu kontrol etme, ayrıca yabancı devletlerin uzay araçlarıyla yörüngede yaptığı deneyleri yakından izlediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından 2025 yılında 60 binden fazla özel çalışma gerçekleştirildiği, 3 binden fazla uydunun yörüngeye yerleştirildiği, uzay araçlarının diğer uzay nesneleriyle olası çarpışmalarının önlendiği ve ayrıca füze uyarı sistemlerinin 1300'den fazla balistik ve uzay füzesi fırlatması tespit ettiği kaydedildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde uzay alanını kontrol etme sisteminin geliştirilmesi programı kapsamında ileri düzey yer tabanlı uzay kontrol araçlarının geliştirildiği vurgulandı.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi’nin yeniden donatılması için yeni nesil komuta-ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin de aktif olarak devam ettiği, bu sistemlerin devreye girmesinin Rus yörünge grubundaki uzay araçlarının yönetiminde ileri teknolojilere geçişi sağlayacağı belirtildi.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi uzmanlarının ayrıca, Plesetsk, Vostoçnıy ve Baykonur uzay üslerinden 15 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdiği ve bu fırlatmalarla 40'tan fazla uzay aracının yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi.

