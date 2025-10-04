https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-uzay-kuvvetleri-yabanci-uydulari-ve-uzay-deneylerini-yakindan-1099900140.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'da her yıl Rus uzmanların yabancı uydu gruplarını ve uzay araçlarının yaptığı deneyleri yakından izlediğini bildirdi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T01:26+0300
2025-10-04T01:26+0300
2025-10-04T01:24+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rus hava-uzay kuvvetleri
rusya
baykonur
uzay aracı
plesetsk uzay üssü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103213/47/1032134730_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_baf47e5ccbc9b4262fe474513d50715d.jpg
Bakanlıktan 4 Ekim'de kutlanan Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınlanan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uzmanlarının yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının bileşimini ve durumunu kontrol etme, ayrıca yabancı devletlerin uzay araçlarıyla yörüngede yaptığı deneyleri yakından izlediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından 2025 yılında 60 binden fazla özel çalışma gerçekleştirildiği, 3 binden fazla uydunun yörüngeye yerleştirildiği, uzay araçlarının diğer uzay nesneleriyle olası çarpışmalarının önlendiği ve ayrıca füze uyarı sistemlerinin 1300'den fazla balistik ve uzay füzesi fırlatması tespit ettiği kaydedildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde uzay alanını kontrol etme sisteminin geliştirilmesi programı kapsamında ileri düzey yer tabanlı uzay kontrol araçlarının geliştirildiği vurgulandı.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi’nin yeniden donatılması için yeni nesil komuta-ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin de aktif olarak devam ettiği, bu sistemlerin devreye girmesinin Rus yörünge grubundaki uzay araçlarının yönetiminde ileri teknolojilere geçişi sağlayacağı belirtildi.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi uzmanlarının ayrıca, Plesetsk, Vostoçnıy ve Baykonur uzay üslerinden 15 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdiği ve bu fırlatmalarla 40'tan fazla uzay aracının yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/nato-istihbaratinin-teknoloji-devleri-ve-ukrayna-uzerinden-rusya-ile-siber-savasi-1098517013.html
rusya
baykonur
plesetsk uzay üssü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103213/47/1032134730_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_037131889d0dbccfe98c8cef03fcbb0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya, baykonur, uzay aracı, plesetsk uzay üssü
rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya, baykonur, uzay aracı, plesetsk uzay üssü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'da her yıl Rus uzmanların yabancı uydu gruplarını ve uzay araçlarının yaptığı deneyleri yakından izlediğini bildirdi.
Bakanlıktan 4 Ekim'de kutlanan Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınlanan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uzmanlarının yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının bileşimini ve durumunu kontrol etme, ayrıca yabancı devletlerin uzay araçlarıyla yörüngede yaptığı deneyleri yakından izlediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından 2025 yılında 60 binden fazla özel çalışma gerçekleştirildiği, 3 binden fazla uydunun yörüngeye yerleştirildiği, uzay araçlarının diğer uzay nesneleriyle olası çarpışmalarının önlendiği ve ayrıca füze uyarı sistemlerinin 1300'den fazla balistik ve uzay füzesi fırlatması tespit ettiği kaydedildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde uzay alanını kontrol etme sisteminin geliştirilmesi programı kapsamında ileri düzey yer tabanlı uzay kontrol araçlarının geliştirildiği vurgulandı.
Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi’nin yeniden donatılması için yeni nesil komuta-ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin de aktif olarak devam ettiği, bu sistemlerin devreye girmesinin Rus yörünge grubundaki uzay araçlarının yönetiminde ileri teknolojilere geçişi sağlayacağı belirtildi.
Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi uzmanlarının ayrıca, Plesetsk, Vostoçnıy ve Baykonur uzay üslerinden 15 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdiği ve bu fırlatmalarla 40'tan fazla uzay aracının yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi.