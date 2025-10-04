Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-uzay-kuvvetleri-yabanci-uydulari-ve-uzay-deneylerini-yakindan-1099900140.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'da her yıl Rus uzmanların yabancı uydu gruplarını ve uzay araçlarının yaptığı deneyleri yakından izlediğini bildirdi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T01:26+0300
2025-10-04T01:24+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rus hava-uzay kuvvetleri
rusya
baykonur
uzay aracı
plesetsk uzay üssü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103213/47/1032134730_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_baf47e5ccbc9b4262fe474513d50715d.jpg
Bakanlıktan 4 Ekim'de kutlanan Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınlanan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uzmanlarının yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının bileşimini ve durumunu kontrol etme, ayrıca yabancı devletlerin uzay araçlarıyla yörüngede yaptığı deneyleri yakından izlediği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından 2025 yılında 60 binden fazla özel çalışma gerçekleştirildiği, 3 binden fazla uydunun yörüngeye yerleştirildiği, uzay araçlarının diğer uzay nesneleriyle olası çarpışmalarının önlendiği ve ayrıca füze uyarı sistemlerinin 1300'den fazla balistik ve uzay füzesi fırlatması tespit ettiği kaydedildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde uzay alanını kontrol etme sisteminin geliştirilmesi programı kapsamında ileri düzey yer tabanlı uzay kontrol araçlarının geliştirildiği vurgulandı.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi’nin yeniden donatılması için yeni nesil komuta-ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin de aktif olarak devam ettiği, bu sistemlerin devreye girmesinin Rus yörünge grubundaki uzay araçlarının yönetiminde ileri teknolojilere geçişi sağlayacağı belirtildi.Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi uzmanlarının ayrıca, Plesetsk, Vostoçnıy ve Baykonur uzay üslerinden 15 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdiği ve bu fırlatmalarla 40'tan fazla uzay aracının yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/nato-istihbaratinin-teknoloji-devleri-ve-ukrayna-uzerinden-rusya-ile-siber-savasi-1098517013.html
rusya
baykonur
plesetsk uzay üssü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103213/47/1032134730_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_037131889d0dbccfe98c8cef03fcbb0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya, baykonur, uzay aracı, plesetsk uzay üssü
rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya, baykonur, uzay aracı, plesetsk uzay üssü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri yabancı uyduları ve uzay deneylerini yakından izliyor

01:26 04.10.2025
© Fotoğraf : Roscosmos/Alexander MisurkinUUİ görüntüleri
UUİ görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
UUİ görüntüleri
© Fotoğraf : Roscosmos/Alexander Misurkin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'da her yıl Rus uzmanların yabancı uydu gruplarını ve uzay araçlarının yaptığı deneyleri yakından izlediğini bildirdi.
Bakanlıktan 4 Ekim'de kutlanan Uzay Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayınlanan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri uzmanlarının yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının bileşimini ve durumunu kontrol etme, ayrıca yabancı devletlerin uzay araçlarıyla yörüngede yaptığı deneyleri yakından izlediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından 2025 yılında 60 binden fazla özel çalışma gerçekleştirildiği, 3 binden fazla uydunun yörüngeye yerleştirildiği, uzay araçlarının diğer uzay nesneleriyle olası çarpışmalarının önlendiği ve ayrıca füze uyarı sistemlerinin 1300'den fazla balistik ve uzay füzesi fırlatması tespit ettiği kaydedildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde uzay alanını kontrol etme sisteminin geliştirilmesi programı kapsamında ileri düzey yer tabanlı uzay kontrol araçlarının geliştirildiği vurgulandı.
Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi’nin yeniden donatılması için yeni nesil komuta-ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin de aktif olarak devam ettiği, bu sistemlerin devreye girmesinin Rus yörünge grubundaki uzay araçlarının yönetiminde ileri teknolojilere geçişi sağlayacağı belirtildi.
Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi uzmanlarının ayrıca, Plesetsk, Vostoçnıy ve Baykonur uzay üslerinden 15 uzay aracı fırlatması gerçekleştirdiği ve bu fırlatmalarla 40'tan fazla uzay aracının yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi.
İncel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
DÜNYA
NATO istihbaratının, teknoloji devleri ve Ukrayna üzerinden Rusya ile siber savaşı
11 Ağustos, 22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала