Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek
Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek
18.10.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de yapılması beklenen Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansının yüksek olduğunu belirtti.Facebook hesabından paylaşımda bulunan Orban, “Bugün Macaristan, ABD-Rusya görüşmesinin barışa yol açma şansının yüksek olduğu bir Avrupa ülkesidir. Hatta belki de Avrupa bakış açılarının bile hayata geçirilebileceği bir yerdir. Brüksel kendini tecrit etti, ancak biz görüşmelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Orban, Budapeşte'nin yıllardır barış yanlısı tutumunu kararlılıkla savunduğunu hatırlatarak, zirvenin bu nedenle Macaristan’ın başkentinde yapılmasının tercih edildiğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek

14:29 18.10.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
© AP Photo / Denes Erdos
