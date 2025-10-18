https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/orban-rusya-abd-zirvesinin-ardindan-ukraynada-barisi-saglama-sansi-yuksek-1100291928.html
Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek
Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, ABD Başkanı Trump'ın Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinde önerdiği, Rus liderin de desteklediği Budapeşte’de yapılması beklenen... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T14:29+0300
2025-10-18T14:29+0300
2025-10-18T14:29+0300
dünya
macaristan
viktor orban
budapeşte
zirve
rusya
vladimir putin
abd
donald trump
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de yapılması beklenen Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansının yüksek olduğunu belirtti.Facebook hesabından paylaşımda bulunan Orban, “Bugün Macaristan, ABD-Rusya görüşmesinin barışa yol açma şansının yüksek olduğu bir Avrupa ülkesidir. Hatta belki de Avrupa bakış açılarının bile hayata geçirilebileceği bir yerdir. Brüksel kendini tecrit etti, ancak biz görüşmelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Orban, Budapeşte'nin yıllardır barış yanlısı tutumunu kararlılıkla savunduğunu hatırlatarak, zirvenin bu nedenle Macaristan’ın başkentinde yapılmasının tercih edildiğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-macar-basbakan-orbanla-konustu-1100271555.html
macaristan
budapeşte
rusya
abd
ukrayna
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, budapeşte, zirve, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, tomahawk, facebook, ukrayna, moskova, washington
macaristan, viktor orban, budapeşte, zirve, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, tomahawk, facebook, ukrayna, moskova, washington
Orban: Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansı yüksek
Macaristan Başbakanı Orban, ABD Başkanı Trump'ın Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinde önerdiği, Rus liderin de desteklediği Budapeşte’de yapılması beklenen Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansının yüksek olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de yapılması beklenen Rusya-ABD zirvesinin ardından Ukrayna'da barışı sağlama şansının yüksek olduğunu belirtti.
Facebook hesabından paylaşımda bulunan Orban, “Bugün Macaristan, ABD-Rusya görüşmesinin barışa yol açma şansının yüksek olduğu bir Avrupa ülkesidir. Hatta belki de Avrupa bakış açılarının bile hayata geçirilebileceği bir yerdir. Brüksel kendini tecrit etti, ancak biz görüşmelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Orban, Budapeşte'nin yıllardır barış yanlısı tutumunu kararlılıkla savunduğunu hatırlatarak, zirvenin bu nedenle Macaristan’ın başkentinde yapılmasının tercih edildiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.