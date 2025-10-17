Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-macar-basbakan-orbanla-konustu-1100271555.html
Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu
Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin ve ikili sorunların çözümü için dün ABD Başkanı'yla telefon görüşen Putin, diplomatik çabalarına bugün de devam ederek Orban'la konuştu. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T14:52+0300
2025-10-17T14:53+0300
dünya
haberler
viktor orban
budapeşte
abd
ukrayna
macaristan
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100270724_0:228:3168:2010_1920x0_80_0_0_1978744616179f30bdee36371bfd5763.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump'la Macaristan'da görüşme kararı almasının ardından bugün Macar Başbakan Viktor Orban'ı aradı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Macar tarafının talebi üzerine gerçekleşen Putin ve Orban arasındaki telefon görüşmesinde olası Putin-Trump zirvesi ele alındı.Orban, Budapeşte'deki olası Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'la planlanan görüşmenin ana içeriği hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde ABD'li temsilcilerle yapılacak temaslarda, Budapeşte'ki olası Rus-Amerikan zirvesi de dahil Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik bir yol bulunması bağlamında atılacak adımların algoritmasını ele almayı planladıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlinden-putin-trump-zirvesiyle-ilgili-aciklama-cozulmesi-gereken-cok-sorun-var-1100269387.html
budapeşte
abd
ukrayna
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100270724_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_7b6718e3d60fa369828a850ae440b157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, viktor orban, budapeşte, abd, ukrayna, macaristan, vladimir putin, donald trump
haberler, viktor orban, budapeşte, abd, ukrayna, macaristan, vladimir putin, donald trump

Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu

14:52 17.10.2025 (güncellendi: 14:53 17.10.2025)
© Sputnik / Pool / Multimedya arşivine gidinEl encuentro entre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 5 de julio, 2024
El encuentro entre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 5 de julio, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Pool
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna krizinin ve ikili sorunların çözümü için dün ABD Başkanı'yla telefon görüşen Putin, diplomatik çabalarına bugün de devam ederek Orban'la konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump'la Macaristan'da görüşme kararı almasının ardından bugün Macar Başbakan Viktor Orban'ı aradı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Macar tarafının talebi üzerine gerçekleşen Putin ve Orban arasındaki telefon görüşmesinde olası Putin-Trump zirvesi ele alındı.

Orban, Budapeşte'deki olası Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'la planlanan görüşmenin ana içeriği hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde ABD'li temsilcilerle yapılacak temaslarda, Budapeşte'ki olası Rus-Amerikan zirvesi de dahil Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik bir yol bulunması bağlamında atılacak adımların algoritmasını ele almayı planladıklarını belirtti.
Donald Trump và Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
DÜNYA
Kremlin'den Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama: 'Çözülmesi gereken çok sorun var'
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала