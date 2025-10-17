https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-macar-basbakan-orbanla-konustu-1100271555.html

Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu

Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin ve ikili sorunların çözümü için dün ABD Başkanı'yla telefon görüşen Putin, diplomatik çabalarına bugün de devam ederek Orban'la konuştu. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T14:52+0300

2025-10-17T14:52+0300

2025-10-17T14:53+0300

dünya

haberler

viktor orban

budapeşte

abd

ukrayna

macaristan

vladimir putin

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100270724_0:228:3168:2010_1920x0_80_0_0_1978744616179f30bdee36371bfd5763.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump'la Macaristan'da görüşme kararı almasının ardından bugün Macar Başbakan Viktor Orban'ı aradı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Macar tarafının talebi üzerine gerçekleşen Putin ve Orban arasındaki telefon görüşmesinde olası Putin-Trump zirvesi ele alındı.Orban, Budapeşte'deki olası Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'la planlanan görüşmenin ana içeriği hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde ABD'li temsilcilerle yapılacak temaslarda, Budapeşte'ki olası Rus-Amerikan zirvesi de dahil Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik bir yol bulunması bağlamında atılacak adımların algoritmasını ele almayı planladıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlinden-putin-trump-zirvesiyle-ilgili-aciklama-cozulmesi-gereken-cok-sorun-var-1100269387.html

budapeşte

abd

ukrayna

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, viktor orban, budapeşte, abd, ukrayna, macaristan, vladimir putin, donald trump