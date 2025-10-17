Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu
14:52 17.10.2025 (güncellendi: 14:53 17.10.2025)
El encuentro entre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 5 de julio, 2024
© Sputnik / Pool/
Ukrayna krizinin ve ikili sorunların çözümü için dün ABD Başkanı'yla telefon görüşen Putin, diplomatik çabalarına bugün de devam ederek Orban'la konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump'la Macaristan'da görüşme kararı almasının ardından bugün Macar Başbakan Viktor Orban'ı aradı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Macar tarafının talebi üzerine gerçekleşen Putin ve Orban arasındaki telefon görüşmesinde olası Putin-Trump zirvesi ele alındı.
Orban, Budapeşte'deki olası Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'la planlanan görüşmenin ana içeriği hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde ABD'li temsilcilerle yapılacak temaslarda, Budapeşte'ki olası Rus-Amerikan zirvesi de dahil Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik bir yol bulunması bağlamında atılacak adımların algoritmasını ele almayı planladıklarını belirtti.
