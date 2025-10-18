https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/orban-ab-davranislariyla-cozumu-engelliyor-1100283777.html

Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor

Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını söyleyerek çözüm çabalarını... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T00:26+0300

2025-10-18T00:26+0300

2025-10-18T00:26+0300

dünya

avrupa

viktor orban

rusya

moskova

macaristan

ab

avrupa birliği

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın Maert Daimi Konferansı oturumunda Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi. About Hungary’nin aktardığına göre Orban, “AB vatandaşları fiziksel olarak çatışmalara katılmıyor, ancak birlik hala savaş halindeymiş gibi davranıyor”ifadelerini kullanarak, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını, oysa AB’nin kendisi için herhangi bir tehdit olmadığını vurguladı. Orban, “Avrupa’nın bilinçli ya da yanlışlıkla bir savaşa çekilme tehlikesi, çatışmanın başından bu yana en yüksek seviyede” ifadelerini kullandı.Orban, AB liderlerini barışçıl çözüm çabalarını engelledikleri gerekçesiyle eleştirerek, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü müzakerelerin AB müdahalesi olmadan zaten ateşkese yol açmış olacağını belirtti. Moskova ise daha önce defalarca NATO'nun çatışma odaklı hareket ettiğini vurgulamış ancak ittifakın genişlemesinin Avrupa’ya ek güvenlik sağlamayacağını ifade etmişti. Kremlin, Rusya’nın NATO üyesi hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarlarına potansiyel olarak zarar verebilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte Moskova, eşit şartlarda diyaloga açık olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-taraflar-esneklik-gosterirse-ukraynadaki-catisma-yakinda-sona-erecek-1100283006.html

rusya

moskova

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, viktor orban, rusya, moskova, macaristan, ab, avrupa birliği, kremlin