Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor
dünya
avrupa
viktor orban
rusya
moskova
macaristan
ab
avrupa birliği
kremlin
00:26 18.10.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını söyleyerek çözüm çabalarını engellediklerini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın Maert Daimi Konferansı oturumunda Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi.
About Hungary’nin aktardığına göre Orban, “AB vatandaşları fiziksel olarak çatışmalara katılmıyor, ancak birlik hala savaş halindeymiş gibi davranıyor”ifadelerini kullanarak, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını, oysa AB’nin kendisi için herhangi bir tehdit olmadığını vurguladı.
Orban, “Avrupa’nın bilinçli ya da yanlışlıkla bir savaşa çekilme tehlikesi, çatışmanın başından bu yana en yüksek seviyede” ifadelerini kullandı.
Orban, AB liderlerini barışçıl çözüm çabalarını engelledikleri gerekçesiyle eleştirerek, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü müzakerelerin AB müdahalesi olmadan zaten ateşkese yol açmış olacağını belirtti.
Moskova ise daha önce defalarca NATO'nun çatışma odaklı hareket ettiğini vurgulamış ancak ittifakın genişlemesinin Avrupa’ya ek güvenlik sağlamayacağını ifade etmişti.
Kremlin, Rusya’nın NATO üyesi hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarlarına potansiyel olarak zarar verebilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte Moskova, eşit şartlarda diyaloga açık olduğunu belirtmişti.
