https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/orban-ab-davranislariyla-cozumu-engelliyor-1100283777.html
Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor
Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını söyleyerek çözüm çabalarını... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T00:26+0300
2025-10-18T00:26+0300
2025-10-18T00:26+0300
dünya
avrupa
viktor orban
rusya
moskova
macaristan
ab
avrupa birliği
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın Maert Daimi Konferansı oturumunda Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi. About Hungary’nin aktardığına göre Orban, “AB vatandaşları fiziksel olarak çatışmalara katılmıyor, ancak birlik hala savaş halindeymiş gibi davranıyor”ifadelerini kullanarak, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını, oysa AB’nin kendisi için herhangi bir tehdit olmadığını vurguladı. Orban, “Avrupa’nın bilinçli ya da yanlışlıkla bir savaşa çekilme tehlikesi, çatışmanın başından bu yana en yüksek seviyede” ifadelerini kullandı.Orban, AB liderlerini barışçıl çözüm çabalarını engelledikleri gerekçesiyle eleştirerek, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü müzakerelerin AB müdahalesi olmadan zaten ateşkese yol açmış olacağını belirtti. Moskova ise daha önce defalarca NATO'nun çatışma odaklı hareket ettiğini vurgulamış ancak ittifakın genişlemesinin Avrupa’ya ek güvenlik sağlamayacağını ifade etmişti. Kremlin, Rusya’nın NATO üyesi hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarlarına potansiyel olarak zarar verebilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte Moskova, eşit şartlarda diyaloga açık olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-taraflar-esneklik-gosterirse-ukraynadaki-catisma-yakinda-sona-erecek-1100283006.html
rusya
moskova
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, viktor orban, rusya, moskova, macaristan, ab, avrupa birliği, kremlin
avrupa, viktor orban, rusya, moskova, macaristan, ab, avrupa birliği, kremlin
Orban: AB davranışlarıyla çözümü engelliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını söyleyerek çözüm çabalarını engellediklerini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın Maert Daimi Konferansı oturumunda Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi.
About Hungary’nin aktardığına göre Orban, “AB vatandaşları fiziksel olarak çatışmalara katılmıyor, ancak birlik hala savaş halindeymiş gibi davranıyor”ifadelerini kullanarak, Avrupa liderlerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını kendi ülkelerinin sorunuymuş gibi ele aldığını, oysa AB’nin kendisi için herhangi bir tehdit olmadığını vurguladı.
Orban, “Avrupa’nın bilinçli ya da yanlışlıkla bir savaşa çekilme tehlikesi, çatışmanın başından bu yana en yüksek seviyede” ifadelerini kullandı.
Orban, AB liderlerini barışçıl çözüm çabalarını engelledikleri gerekçesiyle eleştirerek, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü müzakerelerin AB müdahalesi olmadan zaten ateşkese yol açmış olacağını belirtti.
Moskova ise daha önce defalarca NATO'nun çatışma odaklı hareket ettiğini vurgulamış ancak ittifakın genişlemesinin Avrupa’ya ek güvenlik sağlamayacağını ifade etmişti.
Kremlin, Rusya’nın NATO üyesi hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarlarına potansiyel olarak zarar verebilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte Moskova, eşit şartlarda diyaloga açık olduğunu belirtmişti.