Trump: Taraflar esneklik gösterirse, Ukrayna’daki çatışma yakında sona erecek
Trump: Taraflar esneklik gösterirse, Ukrayna’daki çatışma yakında sona erecek
17.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Vladimir Zelenskiy'le bir araya geldi. Rusya’nın Ukrayna konusundaki durumu çözmeye hazır olduğuna inandığını belirten Trump, bir gazetecinin, Rus lideri çatışmayı çözmeye ikna edebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna 'Evet' yanıtını verdi.Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini Zelenskiy'le ele alacağını bildirdi. ABD Başkanı, “Dün Başkan Putin'le kapsamlı bir görüşme yaptık, bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.Ukrayna çatışmasında uzun vadeli bir çözüm sağlamayı hedeflediğini ve bunun gerçekleştirileceğini bildiren Trump, Macaristan’da düzenlenecek Rusya-ABD zirvesinin ikili formatta olacağını, ancak Zelenskiy’in bağlantıda olacağını belirtti. ABD Başkanı, Kiev’in silah talebine yanıt perspektifini değerlendirirken, “Tomahawk’a ve gönderdiğimiz birçok şeye ihtiyacımız var” dedi.Ukrayna'daki çatışmanın Kiev'e Tomahawk füzeleri teslim edilmeden sona erdirilebileceğini umduğunu belirten Trump, “Bu savaşın sona ermesini istememizin nedenlerinden biri de, depolarımızdaki silahları vermenin bizim için kolay olmamasıdır” dedi. Ayrıca, Kiev'e uzun menzilli silahlarla saldırı izni vermenin bir tırmanışa yol açacağını vurguladı.Trump, taraflar esneklik gösterirse Ukrayna’daki çatışmanın yakında çözüleceğini bildirdi. ABD lideri, “Eğer esneklik gösterilirse bence çatışmanın kısa sürede sona ermesi için bir şansımız var” ifadelerini kullandı.Trump, “Bu çatışmayı çözmeyi başaracağımıza içtenlikle inanıyorum. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok iyi bir görüşme yaptım ve bence o da bu çatışmanın sona ermesini istiyor” dedi. Ukrayna çatışmasında uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayan Trump, “Bunu başaracağımıza eminim” dedi. Trump, ayrıca Budapeşte’de Putin'le yapılacak zirve sonrası çatışmanın sona erme olasılığıyla ilgili olarak, “Göreceğiz, her şey nasıl ilerleyecek” şeklinde konuştu.Rusya ve Alaska arasında bir tünel inşa edilmesi fikrini ilginç bulduğunu belirten Trump, şöyle konuştu:
Trump: Taraflar esneklik gösterirse, Ukrayna’daki çatışma yakında sona erecek
21:30 17.10.2025 (güncellendi: 22:04 17.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Vladimir Zelenskiy'le görüştü. Zelenskiy’in, Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray’a neredeyse yarım saat gecikmeli olarak geldiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Vladimir Zelenskiy'le bir araya geldi.
Rusya’nın Ukrayna konusundaki durumu çözmeye hazır olduğuna inandığını belirten Trump, bir gazetecinin, Rus lideri çatışmayı çözmeye ikna edebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna 'Evet' yanıtını verdi.
Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini Zelenskiy'le ele alacağını bildirdi. ABD Başkanı, “Dün Başkan Putin'le kapsamlı bir görüşme yaptık, bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna çatışmasında uzun vadeli bir çözüm sağlamayı hedeflediğini ve bunun gerçekleştirileceğini bildiren Trump, Macaristan’da düzenlenecek Rusya-ABD zirvesinin ikili formatta olacağını, ancak Zelenskiy’in bağlantıda olacağını belirtti.
ABD Başkanı, Kiev’in silah talebine yanıt perspektifini değerlendirirken, “Tomahawk’a ve gönderdiğimiz birçok şeye ihtiyacımız var” dedi.
Ukrayna'daki çatışmanın Kiev'e Tomahawk füzeleri teslim edilmeden sona erdirilebileceğini umduğunu belirten Trump, “Bu savaşın sona ermesini istememizin nedenlerinden biri de, depolarımızdaki silahları vermenin bizim için kolay olmamasıdır” dedi. Ayrıca, Kiev'e uzun menzilli silahlarla saldırı izni vermenin bir tırmanışa yol açacağını vurguladı.
Trump, taraflar esneklik gösterirse Ukrayna’daki çatışmanın yakında çözüleceğini bildirdi. ABD lideri, “Eğer esneklik gösterilirse bence çatışmanın kısa sürede sona ermesi için bir şansımız var” ifadelerini kullandı.
Trump, “Bu çatışmayı çözmeyi başaracağımıza içtenlikle inanıyorum. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok iyi bir görüşme yaptım ve bence o da bu çatışmanın sona ermesini istiyor” dedi.
Ukrayna çatışmasında uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayan Trump, “Bunu başaracağımıza eminim” dedi. Trump, ayrıca Budapeşte’de Putin'le yapılacak zirve sonrası çatışmanın sona erme olasılığıyla ilgili olarak, “Göreceğiz, her şey nasıl ilerleyecek” şeklinde konuştu.
Rusya ve Alaska arasında bir tünel inşa edilmesi fikrini ilginç bulduğunu belirten Trump, şöyle konuştu:
Rusya'dan Alaska'ya tünel fikrinden az önce haberdar oldum. Bu konuyu daha önce duymamıştım. İlginç bir fikir. Bu konuyu düşünmem gerekecek. Daha önce duymamıştım. Kısa süre önce Alaska'da iyi bir yol inşa ettik; bu yol bize birçok maden yatağına erişim sağlayacak. Ve bu projede payımız var, oldukça iyi bir mülkiyet payı, çünkü bunu mümkün kılan biziz. Ama dün bu fikir ortaya çıktı; Rusya'dan Alaska'ya bir tünel. İlginç.