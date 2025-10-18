https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ispanyol-basini-abde-budapestedeki-putin-trump-gorusmesi-siyasi-kabus-olarak-goruluyor-1100288471.html
İspanyol basını: AB'de Budapeşte’deki Putin-Trump görüşmesi siyasi kabus olarak görülüyor
Madrid merkezli El Pais gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşme AB’de kulis arkasındaki bazı kişiler tarafından ‘siyasi kabus’ olarak görülüyor.Haberde, “Brüksel'de mikrofonların karşısında, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunursa faydalı olacağı iddia ediliyor. Özel görüşmelerde ise bazı kaynaklar ‘siyasi bir kabustan’ bahsediyor” ifadelerine yer verildi.Yazarlar, planlanan zirvenin diğer Avrupa liderlerini, AB ve NATO üst düzey yöneticilerini zor duruma düşürdüğünü belirtiyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
Madrid merkezli El Pais gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşme AB’de kulis arkasındaki bazı kişiler tarafından ‘siyasi kabus’ olarak görülüyor.
Haberde, “Brüksel'de mikrofonların karşısında, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunursa faydalı olacağı iddia ediliyor. Özel görüşmelerde ise bazı kaynaklar ‘siyasi bir kabustan’ bahsediyor” ifadelerine yer verildi.
Yazarlar, planlanan zirvenin diğer Avrupa liderlerini, AB ve NATO üst düzey yöneticilerini zor duruma düşürdüğünü belirtiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.