https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ispanyol-basini-abde-budapestedeki-putin-trump-gorusmesi-siyasi-kabus-olarak-goruluyor-1100288471.html

İspanyol basını: AB'de Budapeşte’deki Putin-Trump görüşmesi siyasi kabus olarak görülüyor

İspanyol basını: AB'de Budapeşte’deki Putin-Trump görüşmesi siyasi kabus olarak görülüyor

Sputnik Türkiye

İspanyol basını, Rus lider Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump’ın Budapeşte’de yapmayı planladığı görüşmenin bazı Avrupalı yetkililer tarafından ‘siyasi kabus’... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T12:14+0300

2025-10-18T12:14+0300

2025-10-18T12:14+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

donald trump

abd

macaristan

budapeşte

zirve

yuriy uşakov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100287475_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_d0dbf12683885841e58ce898a4b692f9.jpg

Madrid merkezli El Pais gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşme AB’de kulis arkasındaki bazı kişiler tarafından ‘siyasi kabus’ olarak görülüyor.Haberde, “Brüksel'de mikrofonların karşısında, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunursa faydalı olacağı iddia ediliyor. Özel görüşmelerde ise bazı kaynaklar ‘siyasi bir kabustan’ bahsediyor” ifadelerine yer verildi.Yazarlar, planlanan zirvenin diğer Avrupa liderlerini, AB ve NATO üst düzey yöneticilerini zor duruma düşürdüğünü belirtiyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/usakov-rusya-ve-abd-yetkilileri-tarafindan-zirve-hazirliklarina-baslanacak-1100249064.html

rusya

abd

macaristan

budapeşte

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, donald trump, abd, macaristan, budapeşte, zirve, yuriy uşakov, ab, avrupa birliği, avrupa, madrid, el pais, nato, tomahawk