https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/usakov-rusya-ve-abd-yetkilileri-tarafindan-zirve-hazirliklarina-baslanacak-1100249064.html
Uşakov: Rusya ve ABD yetkilileri tarafından zirve hazırlıklarına başlanacak
Uşakov: Rusya ve ABD yetkilileri tarafından zirve hazırlıklarına başlanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devleti Başkanı’nın Özel Temsilcisi Uşakov, Rusya ve ABD yetkilileri tarafından zirve hazırlıklarına başlanacağını açıkladı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T21:24+0300
2025-10-16T21:24+0300
2025-10-16T21:38+0300
dünya
abd
yuriy uşakov
rusya
abd
budapeşte
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
Rusya Devleti Başkanı’nın Özel Temsilcisi Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD yetkililerinin gecikmeden zirve hazırlıklarına başlayacağını ve zirvenin muhtemelen Budapeşte’de gerçekleştirileceğini açıkladı.Uşakov, Putin’in Trump’a, 'Tomahawk füzelerinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini, ancak Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna’daki çözüm sürecine zarar vereceğini' söylediğini aktardı.Uşakov, Putin ve Trump’ın yaptıkları sekizinci telefon görüşmesinin 2,5 saat sürdüğünü ve görüşmenin Rusya’nın girişimiyle gerçekleştiğini, görüşmede özellikle Ukrayna krizine ilişkin konulara vurgu yapıldığını söyledi. Açıklamasında Uşakov, Ukrayna krizine dair detaylı değerlendirmeler yapıldığını, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm temas hattında stratejik inisiyatifi tamamen elinde bulundurduğunu aktardı. Putin’in görüşmede Rusya’nın Ukrayna’da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna bağlılığını vurguladığını belirten Uşakov, Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmede kendi çatışma çözümü başarılarından söz ettiğini, temel mesajın ise Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin Rusya ve ABD için büyük ekonomik iş birliği fırsatları açacağı olduğunu ifade etti. Uşakov, görüşmede iki ülke halkları arasındaki derin dostane duygular hakkında da konuştuğunu aktardı. 'Tomahawk cephede durumu değiştirmeyecek, sadece Rusya-ABD ilişkilerine zarar verecek'Uşakov, Kiev’e Tomahawk füze sevkiyatının görüşmede gündeme geldiğini, Putin’in olası sevkiyatın cephede durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini yinelediğini söyledi.Uşakov, Putin ve Trump’ın kişisel bir görüşme olasılığını ele aldığını ve Rusya ile ABD yetkililerinin zirve hazırlıklarına gecikmeden başlayacağını ayrıca hazırlık çalışmalarının Lavrov ile Rubio arasındaki telefon temasıyla başlayacağını ve çalışmanın ilerlemesiyle zirve tarihinin netleşeceğini belirtti.Uşakov, şöyle konuştu:Putin ve Trump görüşmesinin Budapeşte’de yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Uşakov, bunun Trump tarafından gündeme getirildiğini ve Putin’in öneriyi desteklediğini, olası tarihler üzerinde iki ülke yetkililerinin görüşeceğini söyledi. Uşakov, Putin’in Trump’tan eşi Melania’ya en iyi dileklerini iletmesini istediğini ve Melania Trump’a Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle birleşmesine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Uşakov, Trump’ın Putin’e, Zelenskiy ile temaslarda Rusya Devlet Başkanı’nın endişelerini dikkate alacağını bildirdiğini ve Putin ve Trump’ın sürekli temas halinde kalmayı kararlaştırdığını belirtti.
rusya
abd
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yuriy uşakov, rusya, abd, budapeşte, tomahawk
abd, yuriy uşakov, rusya, abd, budapeşte, tomahawk
Uşakov: Rusya ve ABD yetkilileri tarafından zirve hazırlıklarına başlanacak
21:24 16.10.2025 (güncellendi: 21:38 16.10.2025)
Rusya Devleti Başkanı’nın Özel Temsilcisi Uşakov, Rusya ve ABD yetkilileri tarafından zirve hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.
Rusya Devleti Başkanı’nın Özel Temsilcisi Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD yetkililerinin gecikmeden zirve hazırlıklarına başlayacağını ve zirvenin muhtemelen Budapeşte’de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Uşakov, Putin’in Trump’a, 'Tomahawk füzelerinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini, ancak Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna’daki çözüm sürecine zarar vereceğini' söylediğini aktardı.
Uşakov, Putin ve Trump’ın yaptıkları sekizinci telefon görüşmesinin 2,5 saat sürdüğünü ve görüşmenin Rusya’nın girişimiyle gerçekleştiğini, görüşmede özellikle Ukrayna krizine ilişkin konulara vurgu yapıldığını söyledi.
Açıklamasında Uşakov, Ukrayna krizine dair detaylı değerlendirmeler yapıldığını, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm temas hattında stratejik inisiyatifi tamamen elinde bulundurduğunu aktardı.
Putin’in görüşmede Rusya’nın Ukrayna’da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna bağlılığını vurguladığını belirten Uşakov, Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmede kendi çatışma çözümü başarılarından söz ettiğini, temel mesajın ise Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin Rusya ve ABD için büyük ekonomik iş birliği fırsatları açacağı olduğunu ifade etti.
Uşakov, görüşmede iki ülke halkları arasındaki derin dostane duygular hakkında da konuştuğunu aktardı.
'Tomahawk cephede durumu değiştirmeyecek, sadece Rusya-ABD ilişkilerine zarar verecek'
Uşakov, Kiev’e Tomahawk füze sevkiyatının görüşmede gündeme geldiğini, Putin’in olası sevkiyatın cephede durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini yinelediğini söyledi.
Uşakov, Putin ve Trump’ın kişisel bir görüşme olasılığını ele aldığını ve Rusya ile ABD yetkililerinin zirve hazırlıklarına gecikmeden başlayacağını ayrıca hazırlık çalışmalarının Lavrov ile Rubio arasındaki telefon temasıyla başlayacağını ve çalışmanın ilerlemesiyle zirve tarihinin netleşeceğini belirtti.
“İlgili temsilciler bu konuyu görüşecek. Görüşmeler, yakında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon temasıyla başlayacak. Temsilcilerin ve dışişleri bakanının çalışmaları ilerledikçe, zirvenin ne zaman düzenlenebileceği netleşecek”
Putin ve Trump görüşmesinin Budapeşte’de yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Uşakov, bunun Trump tarafından gündeme getirildiğini ve Putin’in öneriyi desteklediğini, olası tarihler üzerinde iki ülke yetkililerinin görüşeceğini söyledi.
Uşakov, Putin’in Trump’tan eşi Melania’ya en iyi dileklerini iletmesini istediğini ve Melania Trump’a Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle birleşmesine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.
Uşakov, Trump’ın Putin’e, Zelenskiy ile temaslarda Rusya Devlet Başkanı’nın endişelerini dikkate alacağını bildirdiğini ve Putin ve Trump’ın sürekli temas halinde kalmayı kararlaştırdığını belirtti.