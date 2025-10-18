https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/budapestedeki-trump-putin-zirvesi-orban-icin-zafer-olacak-1100295982.html

'Budapeşte'deki Trump-Putin zirvesi Orban için zafer olacak'

'Budapeşte'deki Trump-Putin zirvesi Orban için zafer olacak'

Spiegel, Trump ile Putin arasında Budapeşte’de yapılacak görüşmenin Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağını belirtti. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağı belirtildi.Makalede, "Trump ve Putin görüşmesinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği henüz net değil. Ancak şunu söyleyebiliriz: Bu, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sürecini engelleyen ülkeler grubuna liderlik eden ev sahibi Viktor Orban için siyasi bir zafer olacak" ifadelerine yer verdi.Zirvenin Macaristan'da düzenlenmesinin öncelikle ülkede yakında seçimler yapılacak olması ve Orban’ın görüşmeye katılacak olmasının, Macar liderin siyasi popülaritesini artırmasına yardımcı olacağına vurgu yapıldı.Dergiye göre kazananlar arasında ayrıca, Rusya ile yakınlaşma politikasını destekleyen diğer politikacılar da var: Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çekya'daki sağcı güçler, Almanya'daki AfD partisi ve Sahra Wagenknecht.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.

