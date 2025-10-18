Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/budapestedeki-trump-putin-zirvesi-orban-icin-zafer-olacak-1100295982.html
'Budapeşte'deki Trump-Putin zirvesi Orban için zafer olacak'
'Budapeşte'deki Trump-Putin zirvesi Orban için zafer olacak'
Sputnik Türkiye
Spiegel, Trump ile Putin arasında Budapeşte’de yapılacak görüşmenin Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağını belirtti. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T20:48+0300
2025-10-18T21:42+0300
dünya
viktor orban
donald trump
vladimir putin
rusya
abd
macaristan
budapeşte
sahra wagenknecht
tomahawk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağı belirtildi.Makalede, "Trump ve Putin görüşmesinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği henüz net değil. Ancak şunu söyleyebiliriz: Bu, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sürecini engelleyen ülkeler grubuna liderlik eden ev sahibi Viktor Orban için siyasi bir zafer olacak" ifadelerine yer verdi.Zirvenin Macaristan'da düzenlenmesinin öncelikle ülkede yakında seçimler yapılacak olması ve Orban’ın görüşmeye katılacak olmasının, Macar liderin siyasi popülaritesini artırmasına yardımcı olacağına vurgu yapıldı.Dergiye göre kazananlar arasında ayrıca, Rusya ile yakınlaşma politikasını destekleyen diğer politikacılar da var: Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çekya'daki sağcı güçler, Almanya'daki AfD partisi ve Sahra Wagenknecht.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sirbistan-lideri-vucic-putin-trump-gorusmesi-icin-macaristanin-secilmesi-tesaduf-degil-1100270739.html
rusya
abd
macaristan
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, donald trump, vladimir putin, rusya, abd, macaristan, budapeşte, sahra wagenknecht, tomahawk, spiegel
viktor orban, donald trump, vladimir putin, rusya, abd, macaristan, budapeşte, sahra wagenknecht, tomahawk, spiegel

'Budapeşte'deki Trump-Putin zirvesi Orban için zafer olacak'

20:48 18.10.2025 (güncellendi: 21:42 18.10.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Spiegel, Trump ile Putin arasında Budapeşte’de yapılacak görüşmenin Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağını belirtti.
Alman Spiegel dergisinde yayınlanan makalede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın uluslararası arenadaki otoritesini artıracağı belirtildi.
Makalede, "Trump ve Putin görüşmesinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği henüz net değil. Ancak şunu söyleyebiliriz: Bu, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sürecini engelleyen ülkeler grubuna liderlik eden ev sahibi Viktor Orban için siyasi bir zafer olacak" ifadelerine yer verdi.
Zirvenin Macaristan'da düzenlenmesinin öncelikle ülkede yakında seçimler yapılacak olması ve Orban’ın görüşmeye katılacak olmasının, Macar liderin siyasi popülaritesini artırmasına yardımcı olacağına vurgu yapıldı.
Dergiye göre kazananlar arasında ayrıca, Rusya ile yakınlaşma politikasını destekleyen diğer politikacılar da var: Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çekya'daki sağcı güçler, Almanya'daki AfD partisi ve Sahra Wagenknecht.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Moskova ve Washington’un, Trump’ın önerdiği ve Putin’in desteklediği Budapeşte zirvesi için hazırlıklara beklemeksizin başlayacaklarını ifade etmişti.
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
DÜNYA
Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil
Dün, 14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала