Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil
Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil
17.10.2025
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki haftalarda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelme kararını değerlendirdi.Vucic, “Macar dostlarımızı ev sahibi olarak seçtikleri için özellikle mutluyum. Bunun diğer Avrupa merkezlerinde Belgrad'da olduğu kadar büyük bir sevinç yaratacağından emin değilim. Ama ne yapalım. Bu yerin seçilmesinin tesadüf olmadığına eminim” ifadesini kullandı.Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Vucic, Pazartesi veya Çarşamba günü de Orban ile yüz yüze görüşeceğini bildirdi.
Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil

14:19 17.10.2025
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya lideri Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında yapılması beklenen görüşme için adres olarak Budapeşte'nin seçilmesinin Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yaratacağını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki haftalarda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelme kararını değerlendirdi.
Vucic, “Macar dostlarımızı ev sahibi olarak seçtikleri için özellikle mutluyum. Bunun diğer Avrupa merkezlerinde Belgrad'da olduğu kadar büyük bir sevinç yaratacağından emin değilim. Ama ne yapalım. Bu yerin seçilmesinin tesadüf olmadığına eminim” ifadesini kullandı.
Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Vucic, Pazartesi veya Çarşamba günü de Orban ile yüz yüze görüşeceğini bildirdi.
