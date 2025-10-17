https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sirbistan-lideri-vucic-putin-trump-gorusmesi-icin-macaristanin-secilmesi-tesaduf-degil-1100270739.html

Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil

Sırbistan lideri Vucic: Putin-Trump görüşmesi için Macaristan'ın seçilmesi tesadüf değil

17.10.2025

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki haftalarda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelme kararını değerlendirdi.Vucic, “Macar dostlarımızı ev sahibi olarak seçtikleri için özellikle mutluyum. Bunun diğer Avrupa merkezlerinde Belgrad'da olduğu kadar büyük bir sevinç yaratacağından emin değilim. Ama ne yapalım. Bu yerin seçilmesinin tesadüf olmadığına eminim” ifadesini kullandı.Dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Vucic, Pazartesi veya Çarşamba günü de Orban ile yüz yüze görüşeceğini bildirdi.

