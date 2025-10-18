https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ali-yerlikaya-paylasti-ambulansa-yol-vermeyen-suruculere-agir-cezalar-geliyor-1100284812.html
Ali Yerlikaya paylaştı: Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ali Yerlikaya paylaştı: Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine göre bu tür... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T09:38+0300
2025-10-18T09:38+0300
2025-10-18T09:38+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
ambulans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gereği yapıldı” başlığıyla görüntüleri kamuoyuna sundu.Yakalanan sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezasına çarptırıldı.Yeni trafik kanunu teklifinde caydırıcı cezalar geliyorBakan Yerlikaya, paylaşımında hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücüler için cezaların artırıldığını vurguladı.Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.Yeni düzenlemeye göre, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin:'Ambulanslar can taşır, zamanla yarışır'Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafikte empati ve duyarlılığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-bazi-isimlerin-testleri-pozitif-cikti-1100282737.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, ambulans
Ali Yerlikaya paylaştı: Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine göre bu tür ihlallere ehliyetin 30 gün alınması, aracın 30 gün trafikten men edilmesi ve tekrarlayanlar için ehliyet iptali gibi ağır yaptırımlar getirileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gereği yapıldı” başlığıyla görüntüleri kamuoyuna sundu.
Yakalanan sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezasına çarptırıldı.
Yeni trafik kanunu teklifinde caydırıcı cezalar geliyor
Bakan Yerlikaya, paylaşımında hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücüler için cezaların artırıldığını vurguladı.
Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.
Yeni düzenlemeye göre, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin:
Ehliyeti 30 gün süreyle alınacak
,
Araçları 30 gün trafikten men edilecek
,
Beş yıl içinde aynı ihlali tekrarlayanların ehliyeti iptal edilecek.
'Ambulanslar can taşır, zamanla yarışır'
Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafikte empati ve duyarlılığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim.”