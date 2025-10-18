https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ali-yerlikaya-paylasti-ambulansa-yol-vermeyen-suruculere-agir-cezalar-geliyor-1100284812.html

Ali Yerlikaya paylaştı: Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor

Ali Yerlikaya paylaştı: Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor

18.10.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gereği yapıldı” başlığıyla görüntüleri kamuoyuna sundu.Yakalanan sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezasına çarptırıldı.Yeni trafik kanunu teklifinde caydırıcı cezalar geliyorBakan Yerlikaya, paylaşımında hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücüler için cezaların artırıldığını vurguladı.Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.Yeni düzenlemeye göre, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin:'Ambulanslar can taşır, zamanla yarışır'Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafikte empati ve duyarlılığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim.”

