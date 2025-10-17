https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/zelenskiy-washingonda-trumpin-putinle-bir-araya-gelme-niyetine-sasirdi-1100254150.html

Zelenskiy Washingon’da: Trump’ın Putin’le bir araya gelme niyetine şaşırdı

Zelenskiy Washingon’da: Trump’ın Putin’le bir araya gelme niyetine şaşırdı

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere “çok iyimser” bir ruh haliyle Washington’a gelen Zelenskiy’in, ABD liderinin, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Axios portalı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ve ardından basın toplantısında yaptığı Macaristan’da olası zirveye ilişkin açıklamalarının, Washington’a gelen Vladimir Zelenskiy ve beraberindeki heyet için sürpriz olduğunu yazdı.Portalın haberinde, “Perşembe öğleden sonra Washington'a gelen Zelensky, son zamanlarda Trump ile planlanan görüşme ve başkanın Tomahawk uzun menzilli füzeleri konuşlandırmaya hazır olması konusunda oldukça iyimserdi. Ancak Andrews Askeri Hava Üssüne indikten kısa bir süre sonra... Zelenskiy ve ekibi, Trump'ın Vladimir Putin ile görüştüğünü ve onunla Macaristan'da buluşmayı kabul ettiğini duyurmasına şaşkınlıkla tanık oldular” dendi.Trump-Putin telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.

