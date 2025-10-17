https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yaptirimlar-putin-ve-lavrovun-ab-ulkelerine-ziyaretlerini-yasaklamiyor-1100271667.html
‘Yaptırımlar, Putin ve Lavrov’un AB ülkelerine ziyaretlerini yasaklamıyor’
Rusya liderini taşıyan uçağın Macaristan'a giderken Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hava sahasından geçişine izin verip vermeme kararını bu ülkelerin... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
AB yaptırımlarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AB üyesi ülkeleri ziyaret etmesini yasaklamadığını bildiren Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anita Hipp, bu nedenle Putin’in Macaristan'a seyahat etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını kaydetti.Hipp, “AB yaptırımları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı içeriyor. Ancak bu yaptırımlar, söz konusu kişilerin AB topraklarına seyahat etmelerini yasaklamıyor. Bu nedenle, bu açıdan bakıldığında, [Macaristan'da zirvenin düzenlenmesi için] hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Sözcü Yardımcısı Olof Gill, Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin verip vermeme kararının her bir ülkenin kendilerinin vermesi gerektiğini söyledi.
14:56 17.10.2025 (güncellendi: 14:59 17.10.2025)
Rusya liderini taşıyan uçağın Macaristan'a giderken Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hava sahasından geçişine izin verip vermeme kararını bu ülkelerin kendilerinin vermesi gerektiği belirtildi.
AB yaptırımlarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AB üyesi ülkeleri ziyaret etmesini yasaklamadığını bildiren Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anita Hipp, bu nedenle Putin’in Macaristan'a seyahat etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını kaydetti.
Hipp, “AB yaptırımları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı içeriyor. Ancak bu yaptırımlar, söz konusu kişilerin AB topraklarına seyahat etmelerini yasaklamıyor. Bu nedenle, bu açıdan bakıldığında, [Macaristan'da zirvenin düzenlenmesi için] hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.
Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Sözcü Yardımcısı Olof Gill, Putin’i taşıyan uçağın hava sahalarından geçişine izin verip vermeme kararının her bir ülkenin kendilerinin vermesi gerektiğini söyledi.