https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/zeytinyagi-sektorunun-odullu-dev-markasi-konkordato-talep-etti-1098698634.html
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından olan Olivos, konkordato ilan etti. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
ekonomi̇
zeytinyağı
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_386f6379d31e3bc9ed3689df66455e37.jpg
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini alan Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, konkordato ilan etti. Üç aylık geçici mühlet kararıİzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Şirketi ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere konkordato komiseri de görevlendirdi. Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tatli-sektorunun-40-yillik-firmasi-iflasin-esiginde-konkordato-ilan-etti-1098688309.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cbb290633238be8d3771c8ec52e002d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeytinyağı, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
zeytinyağı, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından olan Olivos, konkordato ilan etti.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini alan Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, konkordato ilan etti.
Üç aylık geçici mühlet kararı
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Şirketi ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere konkordato komiseri de görevlendirdi.
Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.