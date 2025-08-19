Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/zeytinyagi-sektorunun-odullu-dev-markasi-konkordato-talep-etti-1098698634.html
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından olan Olivos, konkordato ilan etti. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
ekonomi̇
zeytinyağı
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_386f6379d31e3bc9ed3689df66455e37.jpg
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini alan Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, konkordato ilan etti. Üç aylık geçici mühlet kararıİzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Şirketi ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere konkordato komiseri de görevlendirdi. Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tatli-sektorunun-40-yillik-firmasi-iflasin-esiginde-konkordato-ilan-etti-1098688309.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cbb290633238be8d3771c8ec52e002d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeytinyağı, konkordato, iflas, i̇flas erteleme
zeytinyağı, konkordato, iflas, i̇flas erteleme

Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti

17:11 19.08.2025
© AAZeytinyağı
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA
Abone ol
Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından olan Olivos, konkordato ilan etti.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini alan Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, konkordato ilan etti.

Üç aylık geçici mühlet kararı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Şirketi ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere konkordato komiseri de görevlendirdi.
Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.
Baklava fiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
EKONOMİ
Tatlı sektörünün 40 yıllık firması iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
12:03

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала