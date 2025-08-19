https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/zeytinyagi-sektorunun-odullu-dev-markasi-konkordato-talep-etti-1098698634.html

Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti

Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından olan Olivos, konkordato ilan etti. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini alan Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, konkordato ilan etti. Üç aylık geçici mühlet kararıİzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Şirketi ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere konkordato komiseri de görevlendirdi. Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.

