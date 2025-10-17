https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/uzmanlar-putin-trump-telefon-gorusmesini-degerlendirdi-iki-nukleer-guc-arasindaki-iletisim-cok-1100255036.html

Uzmanlar, Putin-Trump telefon görüşmesini değerlendirdi: ‘İki nükleer güç arasındaki iletişim çok önemli’

Rusya lideri Putin’in her zaman diyaloğa açık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ABD’nin bir yandan barış tesis etme isteğini dile getirmesinin, diğer yandan da... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095806478_5:0:881:493_1920x0_80_0_0_22834acc8716ddd4cb4dbe80be08514f.png

Latin Amerikalı uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Jorge Elbaum, “Herhangi bir hatanın küresel bir felakete yol açabileceği koşullarda, nükleer güç liderlerinin iletişim kanallarını açık tutmaları büyük önem taşıyor” diyerek bu konuda şu yorumda bulundu:Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin, Rusya'nın çatışma başlamadan önce ortaya koyduğu güvenlik alanındaki taleplerinin nasıl yerine getirileceğine bağlı olduğunu kaydeden Elbaum, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD’nin Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olması hiçbir avantaj sağlamaz’Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü üyesi Yosmany Fernandez Pacheco, Donald Trump’ın , Vladimir Putin ile doğrudan görüşmelerin ardından, Ukrayna çatışmasını durdurmak için yeni bir girişimde bulunduğuna dikkat çekerek şunu dedi:Jeopolitik veya ekonomik açıdan bakıldığında, ABD'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmasının Trump için bir avantaj sağlamayacağını vurgulayan Pacheco, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kübalı uzman, “Buna rağmen, Rusya ve ABD başkanları arasındaki yeni yakınlaşmanın sonuçlarını beklemek gerekiyor” diye ekledi.

