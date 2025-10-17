Uzmanlar, Putin-Trump telefon görüşmesini değerlendirdi: ‘İki nükleer güç arasındaki iletişim çok önemli’
© Sputnik / Алексей ДружининDonald Trump-Vladimir Putin telefonda
Rusya lideri Putin’in her zaman diyaloğa açık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ABD’nin bir yandan barış tesis etme isteğini dile getirmesinin, diğer yandan da Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatını görüşmesinin birbiriyle çeliştiğini belirtti.
Latin Amerikalı uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Jorge Elbaum, “Herhangi bir hatanın küresel bir felakete yol açabileceği koşullarda, nükleer güç liderlerinin iletişim kanallarını açık tutmaları büyük önem taşıyor” diyerek bu konuda şu yorumda bulundu:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her zaman diyaloga hazır. Bunu, Rusya'nın uluslararası ilişkiler alanındaki geleneklerine uygun olarak, samimiyet, ısrar ve istikrarla defalarca gösterdi. Rusya güvenilir bir ortak. Putin anlık çıkarlar uğruna sözlerinden vazgeçmez. Tutarlı bir şekilde hareket eder ve Rusya üstlendiği yükümlülükleri yerine getirir.
Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin, Rusya'nın çatışma başlamadan önce ortaya koyduğu güvenlik alanındaki taleplerinin nasıl yerine getirileceğine bağlı olduğunu kaydeden Elbaum, sözlerini şöyle sürdürdü:
Barış sağlanırsa, bu barış Rusya'nın stratejik güvenliğine saygı temelinde olacak. Diyalog kurmak doğru bir karar ve bence bu şekilde ABD, diğer ülkelerin ve önemli siyasi figürlerin önemli rol oynadığı çok kutuplu bir dünyanın varlığını kabul ediyor.
‘ABD’nin Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olması hiçbir avantaj sağlamaz’
Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü üyesi Yosmany Fernandez Pacheco, Donald Trump’ın , Vladimir Putin ile doğrudan görüşmelerin ardından, Ukrayna çatışmasını durdurmak için yeni bir girişimde bulunduğuna dikkat çekerek şunu dedi:
Ancak diğer yandan, sadece Avrupa ülkeleriyle değil, Ukrayna hükümetiyle de Kiev'e silah tedariki konusunda görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Barışa ulaşma arzusu ile Ukrayna'ya ek silah sağlanması, ki bu da çatışmaların devamına yol açıyor, birbiriyle çelişiyor.
Jeopolitik veya ekonomik açıdan bakıldığında, ABD'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmasının Trump için bir avantaj sağlamayacağını vurgulayan Pacheco, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Avrupa artık bu çatışmaya dahil olmuş durumda ve Ukrayna'ya gönderilen silahların büyük bir kısmı şu anda ABD'nin ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan silah sanayisi tarafından üretiliyor. Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilme olasılığı, mevcut çelişkileri daha da belirgin hale getiriyor.
Kübalı uzman, “Buna rağmen, Rusya ve ABD başkanları arasındaki yeni yakınlaşmanın sonuçlarını beklemek gerekiyor” diye ekledi.