Batı medyası: Trump ve Putin'in Budapeşte'deki görüşmesi AB için darbe olacak
08:37 17.10.2025 (güncellendi: 08:39 17.10.2025)
Rusya lideri Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin, Avrupa Birliği (AB) için ağır bir darbe olacağı belirtildi.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son telefon görüşmesinden çıkan Budapeşte’de bir araya gelme kararını değerlendirdi.
Gazetenin yazısında, “Donald Trump'ın, Vladimir Putin ile Budapeşte'de, Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıklaması, Avrupa için acı bir darbe olacak” yorumuna yer verildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, ev sahibi taraf olarak otoritesini daha da güçlendireceğine ve AB'nin onun iktidarını zayıflatma girişimlerini büyük ölçüde zorlaştıracağına dikkat çekilen yazıda şu değerlendirme yapıldı:
Bu, anketlere göre, (Macaristan’daki) blokun en eski liderinin önünde yer alan ve AB üyeliğini destekleyen muhafazakar (muhalefetteki Tisa Partisi’nin lideri) Peter Magyar'ın, (Viktor) Orban’ın yerini almasını umut eden AB’deki kesimler için bir darbe olacak.
Trump-Putin telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.
Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.
Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.
Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.